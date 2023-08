Tubize : 23 boulettes dans le caleçon, 30 dans la voiture, 20 mois de prison

Bref, un cheval de retour qui, pour reprendre l’expression du substitut Gérard, a participé à sa manière à la "pulvérisation de cocaïne sur le Brabant wallon", un fléau qui s’abat sur la province depuis quelques années et selon un scénario classique: à Bruxelles, une "centrale" dispose d’une série de livreurs auxquels elle donne une liste de clients auxquels ils vont porter leur commande, toujours la nuit et le plus souvent en empruntant en voiture la zone de la Mazerine, Rixensart, Ohain et La Hulpe.

Pour ce dossier, c’est une variante qui est apparue au plan géographique avec une constance, la présence de boulettes de cocaïne théoriquement bien au chaud dans des caches de la voiture et sur le livreur. En l’occurrence, 30 boulettes dans la console centrale du véhicule et 23 dans le caleçon du conducteur, auxquelles s’ajoutent 450 € trouvés dans la voiture et autant dans un sac de sport.

L’enquête de téléphonie a permis d’épingler quelques consommateurs bien connus du Brabant wallon ainsi que de fréquents déplacements à Bruxelles et à Anvers.

Le parquet requit une peine minimale de 250 heures de travail. L’avocat du prévenu plaida une peine avec sursis probatoire. Oui, son client s’est, au fil du temps, confectionné un "profil criminel", celui du consommateur qui franchit le pas de la vente, mais il n’était pas mu par l’appât du gain. Il s’agissait d’obtenir des prix de rabais pour sa consommation personnelle.

Le tribunal ne les a pas suivis. Il a condamné l’intéressé à une peine de 20 mois de prison avec sursis probatoire, une analyse sanguine, un suivi médico-psychologique régulier, aucun contact avec les protagonistes du dossier.