Un tunnel flamand et des pistes cyclables wallonnes pour faire sauter le goulot de Hal

Les trois carrefours à feux tricolores de l’autoroute A8 à Hal provoquent en effet des "situations de circulation dangereuses", juge la Région flamande qui travaille depuis juin 2022 "pour trouver une solution sûre et durable".

Avant cela, des études ont déjà été réalisées ces quinze dernières années. Mais "les plans du passé n’ont jamais pu être mis en œuvre car ils étaient trop coûteux". On parlait alors de 300 millions € nécessaires pour réaliser ces projets.

Un budget de 160 millions prévu pour les travaux

Une nouvelle étude est en cours, avec un cadre défini par le gouvernement flamand. Un budget de 160 millions € est prévu pour la mise en œuvre du projet.

Si les différentes études sont toujours en cours – elles devraient se terminer en 2024 –, les grandes lignes du projet sont déjà connues avec un tunnel qui sera aménagé entre le Halleweg et la Nijvelsesteenweg.

Les travaux devraient avoir lieu de 2026 à 2031.

S’ils auront lieu en Flandre, ces travaux ne seront pas sans impact sur la Wallonie et en particulier sur les communes voisines de Hal: Tubize et Rebecq.

La Région flamande tient la Région wallonne au courant des réflexions en cours, a expliqué le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Écolo), dans une réponse à une question écrite du député wallon Laurent Heyvaert (Écolo): "Les analyses menées par le bureau SWECO ont démontré un intérêt pour le scénario où il resterait deux accès sur l’A8 au niveau de Hal: un à l’Est, au niveau de la Welkomstlaan, et un à l’ouest, qui n’est pas encore identifié. La Région wallonne a émis des propositions et suggestions dans un courrier officiel. Ce courrier sera partagé aux acteurs locaux pour que chacun puisse prendre connaissance de la position du Gouvernement wallon sur ce projet."

La Wallonie veut alléger le trafic à Hal

La Wallonie peut aussi travailler au désengorgement de l’A8 à l’approche du Ring, estime le ministre wallon de la Mobilité: "Au-delà du projet A8, nous continuons, côté wallon, à investir pour améliorer les déplacements alternatifs à la voiture et à apaiser notre territoire à proximité de Hal", assure Philippe Henry.

Au niveau des infrastructures cyclables, la Région veut lier le chemin de halage qui longe le canal Charleroi-Bruxelles à la cyclostrade flamande F20 qui traverse Hal vers Bruxelles. Le canal est également en train d’être connecté vers Braine-l’Alleud et Waterloo via l’ancienne ligne de chemin de fer L115, les travaux en cours devraient être terminés dans les prochains mois. "Ces liaisons permettront d’améliorer l’accessibilité sud et sud-est de Hal à vélo de manière significative", prévoit le ministre.

Deux parkings de covoiturage

Pour diminuer le nombre de voitures empruntant le goulot de Hal, la Région wallonne entend promouvoir le covoiturage. "La réalisation d’un parking de covoiturage à Enghien (sortie 25) ou l’officialisation du parking à la sortie Rebecq sont des exemples de projets repris dans notre liste de projets potentiels avec des perspectives de concrétisation à moyen terme", explique Philippe Henry.

La Région flamande a publié, en français également, un manifeste de 219 pages sur le projet A8-Hal (décembre 2022): www.werkenaandering.be/fr/travailler-sur/complexe-de-trafic/vers-une-solution-sure-pour-la8