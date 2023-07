Le W, domaine viticole de l’excellence, à Saintes, a inauguré ses nouvelles installations

Avec les travaux réalisés, le domaine viticole, qui produit des vins effervescents haut de gamme, dont le brut de Brabant, poursuit différents objectifs. Le premier est de maintenir la qualité des vins produits grâce à des infrastructures de production modernisées et à une nouvelle cave de vieillissement où trônent désormais de magnifiques foudres en chêne et une cuverie considérablement agrandie.

Ensuite, pour renforcer la résilience globale du vignoble, 120 panneaux solaires ont été installés. Un puits a été curé et trois énormes citernes pour récupérer l’eau de pluie ont été installées. La climatisation des installations fonctionne grâce à une plantation de miscanthus qui sert comme source d’énergie.

Enfin, pour garantir un accueil haut de gamme, le domaine a aménagé une terrasse de 300 m2 offrant une vue imprenable sur le vignoble.

Dimitri Vander Heyden, cofondateur du Domaine W a raconté la genèse du projet W, né il y a 8 ans, à partir de la ferme familiale des Wautier.

"La ferme avant n’était pas rentable. Il n’était pas possible d’en vivre. Désormais, on travaille avec 7 équivalents temps plein et sur 8 hectares. On peut se rendre compte de la proportion d’intensité de main-d’œuvre qui est nécessaire pour faire fonctionner un domaine viticole. Ce qui est surtout important, c’est la création d’emplois finalement sur une petite ferme. Ce modèle-là, on peut le répliquer des dizaines de fois en Wal lonie. Cette année on vise le million en chiffre d’affaires et à termes ce sera plutôt les 2 millions."

Cela a évidemment fortement impressionné le ministre Borsus qui a désormais un rang de vignes à son nom au Domaine W.

Le ministre wallon de l’Agriculture a désormais un rang de vignes à son nom au Domaine W. ©ÉdA

"Vous avez choisi très opportunément le W de Wautier, le W de Wallonie, le W de Willy, a déclaré le ministre Borsus en s’adressant à Sophie et Dimitri Vander Heyden, les fondateurs du domaine, avant de couper le ruban inaugural. Le projet que vous avez concrétisé coche vraiment beaucoup de cases. D’une part, le fait de revenir vers la terre, vers ses racines, vers l’authenticité, la nature. Ensuite, on le voit, c’est un vrai projet d’entreprenariat. Je suis à la fois impressionné par les analyses financières, à la fois par les mécanismes mis en place pour pouvoir absorber les premières années mais aussi les perspectives qui sont les vôtres. Enfin, toutes les explications données démontrent votre expertise très pointue. On peut, en ce qui vous concerne, parler d’excellence, a ajouté le ministre avant de rappeler le profil du paysage viticole wallon. Nous avons en Wallonie une présence croissante de la production viticole, avec 210 personnes qui ont décidé d’investir sur les 425 ha actuellement recensés, pour une production qui avoisine 1,5 million de litres de vins et une croissance de 140%."

On notera encore qu’au niveau écologique et environnemental, le Domaine W a changé de paradigme pour s’illustrer dans une viticulture vraiment durable et responsable en étant, depuis 2019, le premier domaine viticole à être certifié en bio et biodynamie en Belgique.