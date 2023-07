Tubize a modernisé son site internet

La Ville de Tubize vient de présenter le nouveau look de son site internet, désormais plus facile d’accès pour les utilisateurs. Bénéficiant d’une "présentation moderne et épurée, le nouveau site internet est également plus vivant, avec l’intégration d’une vidéo de présentation de la Ville, la présence d’images pour chaque catégorie mais aussi des galeries de photos", explique l’administration dans un communiqué. L’information y est hiérarchisée en trois grandes catégories: "Ma ville" (présentation de l’administration et de la vie politique), "Vivre à Tubize" (commerces, emploi, environnement, mobilité, santé, etc.) et "Que faire à Tubize" (culture, tourisme, jeunesse, sport…).