Tubize : ASBL Cadreci, plus de 40 ans de réinsertion

Un moment important dans l’histoire du centre, en perpétuelle mutation depuis sa fondation en 1982. L’ASBL s’est à chaque fois adaptée aux changements opérés dans la société qui l’entoure. Et ils ont été importants dans l’ouest du Brabant wallon. "Notre objectif est de favoriser l’intégration de toute personne dans la vie sociale et professionnelle, par l’étude, la recherche, l’information et la formation au sens le plus large", explique Isabelle Botman, la directrice.

Pour cela, des sessions sont données pour augmenter les chances du public concerné au moment de passer un entretien d’embauche. Plusieurs formations sont reprises dans le programme du Cadreci: français langue étrangère, alphabétisation, pratique du français, initiation à l’informatique, auxiliaire administratif et d’accueil, "mon projet signature", ainsi que "confiance et projet professionnel".

"Notre talent consiste à accompagner les personnes dans leur parcours et à nous adapter à leurs attentes et leurs besoins. Les formations sont centrées autour du stagiaire plutôt qu’autour d’un programme. Même si celui-ci reste présent comme un guide précieux au parcours d’apprentissage. Le stagiaire est dès lors encouragé à être autonome et acteur de sa formation", poursuit Isabelle Botman.

Au mois de septembre dernier, le centre a gardé ses portes ouvertes après 16 h, pour proposer aux différents publics des tables de conversation en néerlandais. Bien nécessaire à quelques kilomètres de la frontière linguistique. "Deux groupes se sont créés afin de proposer deux créneaux horaires. Si les deux groupes étaient remplis pendant l’automne, les tables n’ont plus eu beaucoup de succès à la fin de l’hiver et nous avons décidé de mettre le projet sur pause, en attendant son évaluation au printemps 2023. Une remise en question s’impose mais l’idée n’est pas abandonnée. Au contraire. Et pourquoi pas une table de conversation en français, en italien, en anglais ?"

Sur l’ensemble de l’année 2022, quelque 17 000 heures de formation ont été dispensées. C’est dire la vitalité du centre, qui accueille principalement un public féminin, qui souhaite retrouver le monde de l’emploi.

Pour en apprendre davantage sur le centre d’insertion socioprofessionnelle, rendez-vous ce jeudi 6 juillet au numéro 141 de la rue de la Déportation, à Tubize.