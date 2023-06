Tubize : la psychologue qui avait "volé" un basson est acquittée

Quand il s’apprête à quitter le train en gare de Tubize le 31 août 2019, il s’aperçoit que sa mallette a disparu. Par la fenêtre, il a vu une passagère porter un objet assez lourd, mais il n’a pas fait attention plus que ça. La femme, 52 ans, qui habite à Saint-Josse-ten-Noode, psychologue de son état, vaque à ses obligations et, journée terminée, retourne chez elle avec la boîte. Elle l’ouvre, découvre des partitions et un basson démonté.