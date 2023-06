Tubize : la cuisine du CPAS passera-t-elle au durable ?

Le seul secteur qui se porte bien financièrement, c’est le restaurant de réinsertion socioprofessionnelle Parfums du Monde. Ce qui pousse Sophie Simal à suggérer de changer la gestion des repas. "La Wallonie s’est dotée d’une stratégie “Manger demain”. Avec les acteurs de l’agriculture, les cantines, restaurants, consommateurs, la Région souhaite que chaque acteur s’inscrive dans une alimentation durable, locale et accessible financièrement."

Écolo aimerait qu’on étudie la possibilité de se passer des services de Sodexo, dont les prix ont fortement augmenté, et que les repas soient préparés par le CPAS directement. "Le système agro-industriel pousse la population à manger mal. Les produits les plus accessibles, au niveau de la facilité et des prix, sont les plus mauvais pour la santé et les personnes précarisées sont naturellement les premières touchées."

Pour Sophie Simal, le CPAS doit franchir ce cap. "Depuis des années, le CPAS a mis des initiatives en place sur le thème de l’alimentation: épicerie sociale, projet “vache et bourrache”, restaurant Parfums du monde, préparation des repas pour les collectivités. Toutes ces initiatives sont nécessaires. Aujourd’hui, elles doivent s’inscrire dans une vision durable."

Lorsque le plan de gestion sera abordé, Écolo viendra avec des propositions dans ce sens.

"Les initiatives de “Manger demain”, c’est par exemple la possibilité d’avoir des cantines durables, une caisse de solidarité dans certains points de vente, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il nous semble nécessaire de pouvoir travailler du champ à l’assiette, pour tous."

En séance, le président du CPAS, Frédéric Jadin, avait déclaré que l’idée de repas préparés en interne lui tenait à cœur mais "on n’a pas de chef cuisinier capable de gérer de tels stocks au niveau de la cuisine centrale, de désigner les bonnes personnes aux différents postes, d’avoir du personnel en soutien. Si le chef Sodexo tombe malade, l’entreprise le remplacera directement et nous ne voyons même pas la différence. Quand une machine tombe en panne, elle est immédiatement remplacée. On aimerait passer en autonomie, mais ce n’est pas simple et on ne peut pas se casser la gueule…"

Le contrat passé avec Sodexo se termine fin 2024. Ce sera le moment de faire un choix.