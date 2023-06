Soulagement à Tubize: plus de 1,3 million€ de boni en 2022

Dans sa présentation, le bourgmestre Michel Januth (éB) ne s’est pas montré trop enthousiaste, malgré ces chiffres très positifs. "Le compte dégage un boni de 1 327 000 euros malgré les crises successives que nous subissons et qui a un impact certain sur les frais de personnel et les frais de fonctionnement, liés à l’inflation des prix de l’énergie et des matériaux", a-t-il commenté lors du conseil communal de ce lundi 12 juin 2023.