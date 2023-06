La troupe Tubiz’Art une nouvelle fois primée, cette fois grâce à Michel Berger

"La troupe existe depuis 30 ans, explique Gwennaëlle François. À la base, on est tous des élèves de l’académie de Tubize en fin de parcours, avec la volonté de participer à une activité artistique. On essaie de rester dans cette logique, en demandant aux nouveaux membres qu’ils aient un cursus académique, afin de conserver un certain niveau de jeu."

Vu les sept trophées au tournoi d’art dramatique, les deux prix "coup de cœur du jury" et le prix spécial, on peut dire que le niveau s’est maintenu dans le temps. Et il s’exprime à travers deux grands styles de pièce. "On interprète des pièces de théâtre classiques, qu’on adapte toujours avec une touche d’originalité. On a proposé une version contemporaine de l’Avare ou la Réunification des deux Corées, le spectacle d’un auteur belge qu’on a joué sur un ring de boxe, à 360 degrés. On essaie d’être audacieux dans nos mises en scène et de surprendre notre public."

À côté de ça, Tubiz’art propose une formule complètement différente, sous forme de cabaret. "Les gens viennent en consommant un verre à table, ce sont des formules plus légères, avec des recueils de texte." Avec "Tubiz" art édite Piaf", ils avaient déjà remporté le prix ABCD, l’association bruxelloise et brabançonne des compagnies dramatiques.

Cette fois, c’est un hommage à Michel Berger qui a été rendu en 2022, trente ans après sa disparition. "C’était un chanteur de la génération de mes parents, ce n’était pas trop ma tasse de thé. Je le trouvais un peu kitsch, avoue Gwennaëlle François. C’était une idée de Pierre Anthoine. Au début, on voulait en faire une comédie romantique, avec Cendrillon, Blanche-Neige et d’autres personnes joués sur des chansons de Michel Berger. Mais ça ne lui aurait pas rendu hommage."

"C’est super profond"

La Tubizienne a découvert le côté engagé du chanteur français, décédé en 1992, dont la vie a été marquée par plusieurs drames, comme la disparition de sa fille, âgée de quatre ans. "Il a investi énormément d’argent et de temps dans des projets humanitaires ou pour soutenir des avancées scientifiques. C’est ce côté engagé qu’on a voulu mettre en avant. Qu’est-ce qui s’est passé dans sa vie pour qu’il s’engage de la sorte ? Pourquoi ses textes sont aujourd’hui encore aussi parlants ? La chanson"Ella, elle l’a", par exemple, est un texte contre le racisme. Les rythmes de Michel Berger ne me parlent pas trop, mais quand on détache les paroles de la musique, c’est super profond."

Au niveau de la mise en scène, Pierre Anthoine et Gwennaëlle François ont misé sur l’originalité. "Le spectacle se fait sous la forme d’une émission de télé. On adopte des styles utilisés journalistiquement il y a trente ans, en insérant des interviews d’époque. On essaie de montrer en quoi les mots de Michel Berger sont toujours d’actualité en amenant le public sur le plateau télé, en plein enregistrement de l’émission." Avec du coup, des déclamations, interviews, chants et danses pour composer cette pièce inédite.

C’est ce qui a séduit le jury de l’ABCD, qui a donc retenu la performance des Tubiziens, alors que les nommés étaient La Compagnie des 2 Lunes Le Théâtre d’Appoint, Le Trio Théâtre et le Jeune Théâtre d’Appoint.

Pour ceux qui souhaitent découvrir le spectacle "Michel Berger à cœur ouvert", trois représentations sont programmées au centre culturel de Tubize les 15 (complet), 16 et 17 mars 2024.