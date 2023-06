Tubize : bientôt le premier permis pour le parc d’activité économique de Clabecq

Un nouveau vent souffle sur la cité du Betchard, avec la reconversion de l’ancien site industriel. Ce qui s’accompagne d’une nouvelle dynamique économique. "Avec Clabecq City, je voudrais attirer l’attention sur le fait qu’on se trouve dans le centre-ville. Le canal traverse Tubize du nord au sud. Sans parler de la plateforme multimodale. Le choix de l’activité sur ce site est très important. On a déjà été sollicité, mais Tubize est parfois considéré comme la poubelle de la Wallonie, voire la poubelle de Bruxelles et de la Flandre. On ne veut pas de la gestion des déchets… On a déjà un centre de traitement des boues de Wallonie, on contribue déjà assez. On voudrait des entreprises de qualité, actives dans d’autres secteurs."

Pas question de reproduire les erreurs du passé. Ce sont plutôt des petites entreprises et artisans locaux qui viendront s’installer dans la zone, avec toutefois une grande entreprise internationale le long du canal, pour profiter de cette voie de communication. "Nous allons diversifier les activités économiques, plutôt que d’accueillir trois ou quatre acteurs. Car en cas de fermeture, l’impact sur la population et la vie sociale est moindre. Quand les Forges ont fait faillite, 6 000 emplois ont été perdus. Le choc économique était très difficile à supporter."

Avant d’attirer les premières entreprises, le fonctionnaire délégué devra donner son feu vert pour le permis d’urbanisation des 16 hectares concernés. Les terrains devraient être disponibles en 2026. "La région de Tubize connaît un redressement spectaculaire ces dernières années, elle jouit d’une attractivité particulièrement importante aux yeux des entreprises, a commenté Christophe Dister, président de l’inBW. Nous ne doutons pas que le Clabecq City Business Park connaîtra le même succès que nos deux parcs d’activité économique précédents."

L’intercommunale inBW, qui gère ces parcs, était en fait ce jeudi dans le zoning de Tubize-Saintes pour y dresser un bilan et rencontrer les entrepreneurs lors d’un afterwork. Le zoning, qui affiche complet depuis un bon moment, a rénové et relancé le Mondo Hôtel, composé de 12 chambres, d’un service horeca et de commerces à proximité. "De quoi permettre aux entreprises internationales d’héberger leurs visiteurs près de chez elles", a souligné Christophe Dister.