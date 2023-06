Tubize/Rebecq : 8 mois pour des violences intrafamiliales

La victime explique qu’avant que son compagnon aille rechercher les enfants à l’école, alors qu’elle est en télétravail, elle a été saisie à la gorge et a reçu des coups. Mais comme elle a coupé le son de son ordinateur, personne n’a rien entendu. Son homme s’est aussi énervé durant le trajet avec les enfants, a frappé l’aînée des filles avec son téléphone dans la voiture, et était toujours très fâché lorsqu’il est rentré à la maison.

Ce qui fait qu’il a frappé à nouveau son épouse. "Sur tout le corps", précise la dame. Celle-ci ajoute que les violences durent depuis des années, qu’elle n’en a jamais rien dit. Mais à présent qu’il s’en est pris aux enfants, c’en est trop.

Devant le tribunal correctionnel, l’homme concédait une "prise de tête" le jour de l’intervention de la police, mais sans plus. Et quand sa compagne l’a frappé à l’oreille, il l’aurait saisie par le cou pour qu’elle se calme… Il niait aussi les violences antérieures malgré certains témoignages extérieurs.

Le jugement qui vient d’être rendu commence par préciser que dans la procédure pénale, vu le principe de la présomption d’innocence, c’est au ministère public et éventuellement à la partie civile de prouver la réalité des faits qui sont reprochés au prévenu. Le juge ne peut se contenter de la parole d’un plaignant…

Le ton était donné et en examinant les préventions relatives aux coups que le Tubizien aurait donnés à sa compagne le 31 mai 2022, la présidente constatait que les certificats médicaux déposés ne concordent pas avec les coups "sur tout le corps" que la victime affirme avoir reçu. Et pour les coups qui auraient été infligés tout au long de la vie commune, il n’y a pas de certificat médical, aucune plainte déposée, et certains témoins appelés à la rescousse ne donnent aucune date précise. Le doute est dès lors retenu.

Seul le coup donné à la fille du prévenu avec son téléphone est établi, parce qu’il y a un certificat médical, dont le contenu correspond aux déclarations de la victime et de sa mère. Quant au harcèlement de sa compagne après leur séparation, des copies d’écran attestent des messages envoyés et le prévenu lui-même a admis les faits.

Il écope dès lors, vu l’inadéquation de son comportement et ses antécédents judiciaires, d’une peine de 8 mois et d’une amende de 400 €, toutes deux assorties d’un sursis probatoire. Ce sursis lui interdit notamment d’entrer en contact avec les victimes, en dehors de ce qui serait organisé au niveau judiciaire.