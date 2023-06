Le toit du moulin de Saintes est rentré des Pays-Bas, "reste" à l’assembler, pièce par pièce

"Elles sont toutes numérotées, explique Pierre Anthoine (éB), l’échevin des Travaux. Certaines ne font que 15 centimètres sur 7. C’est très minutieux. Quand cette phase sera terminée, ils vont placer les tuiles directement au sol. Et quand le reste du mécanisme arrivera, il sera replacé à l’intérieur du moulin, avant d’y installer la calotte. Ensuite, ce sera au tour des ailes d’être replacées."

Une réunion a eu lieu ce mercredi 7 juin en présence de l’échevin, du bourgmestre de Tubize et de l’entreprise néerlandaise, pour présenter l’avancée du chantier. "La première phase de ce chantier, c’est toute la partie externe. Elle devrait être achevée d’ici la fin de l’année 2023."

Mais pourquoi faire appel à une société néerlandaise ? "Pour le gros œuvre, une société wallonne a été retenue, car il y avait suffisamment de candidats. Par contre, en ce qui concerne la mécanique du moulin, il n’y en avait pour ainsi dire pas du tout. On n’a plus vraiment de moulins qui tournent encore en Belgique. On a lancé un marché public, il y avait des entreprises dans le Nord de la France ou au Pays-Bas. Celle sélectionnée est vraiment spécialisée dans ce domaine, elle ne fait que ça."

Les pièces sont toutes numérotées. ©ÉdA

Quand elle aura terminé, l’idée sera d’enchaîner avec l’intérieur de l’infrastructure, lors du premier semestre de 2024. "On y réalisera le centre d’interprétation de la meunerie, la partie muséale, indique Pierre Anthoine. On a déjà eu une première réunion avec l’opérateur pour la scénographie de la partie musée."

L’inauguration de l’entièreté de l’infrastructure, classée au patrimoine, pourrait ainsi se faire d’ici douze mois, au début de l’été 2024.

"Le chantier avance bien. Ce qui est intéressant, c’est que les gens voient le résultat. Les pièces reviennent à Saintes. Là, ils vont faire des essais pour chauler la partie brique et décider de la teinte. Peut-être crème ou blanc cassé. Le corps du moulin sera à l’état d’origine. La partie du bas sera composée de briques de pavement et non plus du béton actuel."

L’impatience est grande au sein de la population de retrouver l’un des emblèmes de la ville de Tubize. "C’est l’entrée du village, certains le considèrent comme un phare. C’est un point stratégique, on avait à cœur de le rénover. Le fait qu’il soit classé a permis d’accélérer les procédures, sans parler du subside de près d’un million d’euros. Ce n’est pas rien", admet l’échevin des Travaux.

Les autorités veulent justement que cet investissement soit valorisé. "Le but est de lui donner une utilité, qu’il puisse tourner régulièrement, au moins une fois par an. C’est une exigence de l’Agence wallonne du patrimoine. Nous allons passer une convention avec l’ASBL Meunerie, qui s’engagera à venir animer et faire tourner le moulin."

Il est possible que par la suite ce soit la ville de Tubize qui reprenne la concession et redonne vie au moulin. "Depuis le moulin, on voit les éoliennes de Colruyt. On fait le parallèle entre la force motrice actuelle et d’avant. C’est comme un voyage dans le temps."

En attendant de pouvoir découvrir le centre d’interprétation, un site internet a déjà été créé : www.moulindesaintes.be. "On y a détaillé l’historique du chantier. L'idée de rénover le moulin a germé en 1999. Il a fallu du temps pour que le chantier commence, mais on voit enfin le bout du tunnel."