Le Domaine W (Tubize) et le Domaine du chapitre (Nivelles) primés pour leur vin effervescent au Concours Mondial de Bruxelles

Un millier de vins venus du monde entier se sont disputé les médailles. Les représentants belges, dont plusieurs issus du Brabant wallon, sont repartis de Campanie avec neuf médailles, dont trois en or.

Le "Brut de Brabant Rosé 2020" du Domaine W (Saintes, Tubize), le "Meunier Rosé 2021" du domaine Vandersteene (Gand) et le "Zilveren Parel 2015" du Wijnkasteel Genoels-Elderen (Riemst) ont décroché la plus belle médaille.

Le Vignoble des Agaises a de nouveau séduit et a vu ses "Ruffus brut" et "Ruffus brut rosé" se parer d’argent. C’est également le cas de la "Grande Réserve Lisy 2020" du Domaine du Ry d’Argent (Bovesse), du "Pinot Noir Brut 2021" du Domaine du chapitre (Nivelles), du "Don de Pierre Rosé 2021" du Domaine De Steinberg (Bree) mais aussi de la cuvée "Tradition 2021", du domaine Vandersteene.

Malgré son nom, le Mondial de Bruxelles se tient depuis de nombreuses années dans différents pays. C’est ainsi que la session consacrée aux blancs et rouges a eu lieu en mai à Porêc, en Croatie et celle dédiée aux vins rosés à Montpellier. Lors de ces deux premières sessions, respectivement trois et deux vins belges avaient été primés.

Une dernière session complétera le palmarès 2023 du concours. Elle se concentrera sur les vins doux et "fortifiés" (porto, etc.) en septembre.