Tubize : 6 ans de prison requis pour avoir violé sa nièce

La mère, extrêmement choquée, dépose plainte auprès de la police et une enquête est lancée. La jeune fille confirme aux policiers les faits de viol dont elle a été victime à partir de ses 8 ans, quand son oncle se proposait de la garder. Il y a aussi eu des attouchements, des fellations imposées… Quand la famille était présente, l’adulte s’isolait dans une chambre avec la fillette, bloquant la porte avec une chaise pour être sûr que personne n’entre.

La police s’apercevra que les faits ont débuté alors que le suspect était mineur d’âge, et qu’ils se sont prolongés bien après ses 18 ans. L’homme, un Bruxellois né en 1998, s’est dès lors retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel. Où il n’a pas nié les faits, prétendant toutefois ne vraiment pas se souvenir des détails…

"Dans ma jeunesse, j’ai fait pas mal d’erreurs et ça, c’est une des grosses erreurs, a-t-il indiqué. J’ai utilisé le fait que j’étais son oncle pour le faire, c’est vrai. Je me suis rendu compte par la suite de la gravité de ce que j’ai fait. Cela m’a fait prendre conscience que j’étais tombé dans beaucoup de travers: l’alcool, les stupéfiants… Je regrette beaucoup."

Du côté de la partie civile, on s’est étonné: la pédophilie, c’est une déviance, pas un passe-temps lorsqu’on a trop fumé… L’avocat défendant les intérêts de la victime n’a pas non plus apprécié les pertes de mémoire du prévenu: "Je peux comprendre que Monsieur ait honte, c’est la moindre des choses, a plaidé le conseil. Mais on est ici pour dire ce qui s’est passé !"

Le ministère public, lui, a notamment souligné les 3 ans de période infractionnelle, et l’extrême gravité des faits commis par le prévenu envers une jeune enfant qui avait confiance en lui. Bien que les experts qui ont examiné le Bruxellois estiment qu’il ne représente pas un danger, la substitute a indiqué qu’elle n’était pas rassurée par l’attitude du prévenu. Elle a requis six ans d’emprisonnement ferme.

La défense, elle, a plaidé que le prévenu se rend compte des horreurs commises, espérant un sursis probatoire. Jugement le 29 juin.