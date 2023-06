Tubize : la Brasserie de l’Oubéwé ouvre ses portes ce samedi

"J’ai commencé à brasser avec des amis, il y a cinq ans, raconte Olivier Colot. Au départ, c’était juste une passion entre potes, on voulait tenter le coup. Puis, à force d’essais, nous sommes arrivés à une recette tellement aboutie que je me suis dit qu’il fallait passer à la commercialisation."

C’est ainsi qu’est née la brasserie de l’"Oubéwé", un nom en forme de clin d’œil à l’Ouest du Brabant wallon. Le public qui se rendra ce samedi au numéro 19 de la rue Ilya Prigogine aura l’occasion de goûter la triple Oubéwé. "Pour l’instant, je ne propose que cette triple, une blonde très légèrement ambrée, 8 degrés, avec une douceur de grain. Elle est super, vraiment très rafraîchissante. Très douce. On ne se rend d’ailleurs pas compte qu’elle est relativement forte. Elle peut être un peu traître…"

Et elle sera particulièrement bien adaptée à la météo ensoleillée de ce week-end. "Pour l’occasion, elle sera servie en fût. Ce qui la rend encore meilleure, il y a en effet une petite différence de goût." la triple Oubéwé est habituellement vendue en bouteilles, dans les magasins et cafés du coin. "On peut la trouver dans une vingtaine d’endroits, repris sur mon site internet, précise Olivier Colot. Je fais aussi des marchés, comme celui de Virginal le jeudi ou Henripont (Braine-le-Comte), un samedi sur deux. Là, je la propose en verre pour la dégustation et en bouteille, à emporter."

Avec pas mal de succès, vu que la brasserie est en pleine expansion. Le fruit d’un véritable engagement. "Pour l’instant, je travaille à temps plein pour la brasserie. J’ai pris une pause carrière dans mon boulot d’assistant social. Je me consacre à ce projet à 100%. Je gagne moins bien ma vie que par le passé, mais je vis de ma passion. Et c’est le plus important."

Ce samedi, Olivier Colot dévoilera les secrets de sa brasserie de 11h à 19 h.

Toutes les informations sur la page Facebook Brasserie de l’Oubéwé ou sur le site internet http://www.oubewe.be/