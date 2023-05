Projet d’élevage de saumons à Liège : c’est non!

La présidente du conseil, Sabine Desmedt, n’a pas voulu créer de précédent et a refusé le texte, à contrecœur. D’autant plus que c’est un membre de son groupe Écolo qui avait proposé à la ville de Tubize de s’engager contre ce projet d’élevage de saumons à Baelen. La raison ? "Pour ce projet, Cold Water compte pompier de manière continue 50 à 100 mètres cubes d’eau par heure dans la nappe phréatique située en dessous du lieu choisi pour l’implantation, a expliqué Sophie Simal. En comparaison, la consommation moyenne d’un ménage de trois personnes est de 104 mètres cubes par an. L’entreprise ponctionnerait quotidiennement jusqu’à 2 400 mètres cubes d’eau."

Des arguments qui ont touché les élus, qui désiraient également s’engager dans cette lutte contre le projet. "Sans parler ici des problèmes environnementaux en termes de pollution bactérienne, de la pollution par antibiotiques qu’un élevage de saumons en dehors de son milieu naturel entraînera. Pomper dans la nappe phréatique est une hérésie écologique."

"Irresponsable en période de réchauffement climatique"

L’été passé, la Belgique a connu plusieurs épisodes caniculaires, avec une sécheresse importante constatée à plusieurs niveaux. "Une diminution d’une nappe entraînera une diminution du niveau d’eau des nappes avoisinantes et impactera les sources, puits et autres forages. Le débit de base des cours d’eau et in fine les écosystèmes aquatiques." La conseillère Écolo ajoute que "développer une activité industrielle avec une telle consommation d’eau en période de réchauffement climatique est irresponsable."

Au niveau du gouvernement, on est plutôt favorable à cette activité. Sauf que les élus de Baelen y sont complètement défavorables. Ils ont remis un avis négatif. Dans les colonnes de notre édition locale, l’échevin Arnaud Scheen précise que "le fonctionnaire de la Région wallonne est revenu vers nous en suggérant de délivrer le permis. Mais sur les forages tests, c’est nous qui avons la main et avons décidé de maintenir notre avis négatif."

La société suisse Cold Water entend toutefois introduire un recours, afin d’obtenir gain de cause. Ce sera donc à la Région wallonne de trancher. Et c’est là que Sophie Simal et les élus tubiziens veulent intervenir, en mettant la pression et en soulignant le fait que tout le monde est concerné par ce projet. Pas uniquement les habitants de Baelen… dont une partie est d’ailleurs défavorable à ce projet et a exprimé son mécontentement.