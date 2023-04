À Tubize ce samedi 22 avril, la fête de l’Europe… et des jumelages

"Chaque année, nous profitons de l’occasion pour mettre une association de jeunes ou une école à l’honneur, explique Michel Januth, bourgmestre. Ce samedi, ce sera le conseil intercommunal des ados. Ce sont les villes jumelles qui offrent les prix aux lauréats."

Cela fait près de 60 ans que ce lien perdure entre les trois municipalités. "Nos jumelages sont d’abord basés sur des rapports humains, poursuit le bourgmestre. Nous organisons une réunion de travail chaque année, avec notre programme pour les douze mois, où nous annonçons les différentes activités qui ont lieu dans les écoles. Ensuite, nous voyons si les autres communes peuvent y participer et si on peut mettre en place des projets communs. Ce sont donc des activités tournées vers l’international, l’amitié et la paix."

Les autorités collaborent également sur d’autres actions "comme l’aide et l’accueil à apporter aux Ukrainiens dernièrement ou aux Roumains, par le passé. On a aussi des projets d’apprentissage linguistique en allemand".

Il y a également des échanges économiques. Lors du marché de Noël, des stands sont occupés par Mirande et Korntal, qui proposent respectivement du foie gras et du vin. Idem pour Scandiano (Italie) et son célèbre "parmigiano reggiano". La confrérie de la bière du Betchard se rend, début juillet, en Allemagne, pour y vendre son breuvage, très apprécié là-bas.

Et puis il y a l’échange d’idées et de modes de fonctionnement. "J’ai reçu le conseil municipal de Korntal début mars, durant un week-end, ajoute Michel Januth. On a notamment répondu aux questions des élus concernant le développement urbain de Tubize, parce qu’il y a un projet qui ressemble à celui du site des Forges, en un peu plus petit, chez eux. On a également évoqué la problématique de la petite enfance."

Les élus français, allemands et brabançons wallons partagent leurs expériences. "C’est très riche. On voit ce qu’il faut faire et ne pas faire. En Allemagne, par exemple, le congé de maternité dure 3 ans. C’est beaucoup plus que chez nous. Par contre, ils n’organisent pas l’accueil de la petite enfance. Les crèches sont toutes payantes. Le gouvernement préfère que les gens restent chez eux plutôt que de payer pour une crèche. C’est une autre approche."

La gestion des services de police et des services incendie est également débattue. "Il y a un vrai échange d’expérience au niveau communal, qui s’ajoute aux relations humaines et citoyennes. on essaie qu’un maximum de personnes participent à ces moments, à travers aussi des voyages scolaires."

Ce samedi, des animations artistiques seront d’ailleurs assurées par des élèves de l’académie François Daneels.