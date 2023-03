La Petite Reine revient à Tubize, avec une course en ligne cette fois

À la manœuvre, Max Cap Production, et donc, Charles Caprasse qui se souvient comme si c’était hier du début de la belle aventure. "Les histoires comme aujourd’hui, cela commence par des rencontres, des discussions… Et voilà le résultat. On a fait une première assez bien. On a essuyé les plâtres, on était appelé 'kermesse course' par nos amis flamands. On a eu une météo idéale. Nous avons eu la chance d’avoir l’équipe Bingoal de Christophe Brandt au départ. On a demandé son avis après la course, il m’a dit de ne pas hésiter à faire plus grand. À Tubize, il y a le siège de Belgian Cycling. Je suis donc allé à la fédération avec ma petite mallette en disant:"Bonjour, je veux faire une course 1.1."La réponse a fusé, non ce n’est pas possible, le calendrier est complet. Mais faites donc une 1.2…"

"Un VIP à la flamande avec la chaleur wallonne"

Voilà donc comment sont nés la SD Worx BW Classic, épreuve en ligne pour les pros au départ (et à l’arrivée) de Tubize, et la SD Worx BW women race qui, elle, aura lieu pendant la partie en ligne des messieurs, sur un circuit tracé dans Tubize.

"Cela animera la ville, mais aussi le VIP ! Comme l’an dernier, nous proposerons cette zone VIP à la flamande mais avec la chaleur wallonne."

C’est Christophe Brandt qui a été mandaté pour tracer le parcours qui propose 125 kilomètres en ligne et trois boucles de 17 kilomètres pour le circuit local.

"Il quittera Tubize pour Ittre puis Nivelles avant de filer dans le Namurois puis le Hainaut. Les coureurs auront droit au Petit Try ; célèbre côte à Farciennes. Il s’agira d’un parcours varié sans grosses difficultés", indique Christophe Brandt.

À noter que les dames auront un prize money équivalent d’une prize money messieurs pour la même course.

Le parcours ne touchera que 4 communes du Brabant wallon… "Oui, indique Charles Caprasse, mais on tient à cet ADN du BW. C’était notre volonté. Nous n’avions pas l’envie de forcer le passage non plus. On constate que les autorités communales en BW n’ont plus cet ADN ni l’expertise des courses cyclistes. En tout cas, on démarre du BW et on ter mine en BW."