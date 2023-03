Tubize : l’éclairage public restera éteint, sauf le week-end

"Selon la police, l’extinction de l’éclairage n’a pas vraiment d’impact sur la sécurité. Les nuits du week-end, les gens rentrent parfois plus tard chez eux et constatent donc davantage l’absence d’éclairage, ce qui peut générer un sentiment d’insécurité plus important…", a expliqué en substance le maïeur.

Pour ce qu’il en sera au-delà du 31 mars, le collège a dû choisir entre trois options proposées par ORES. Avant de décider, il a consulté les trois autres communes de l’Ouest, Rebecq, Ittre et Braine-le-Château, "et on s’est inspiré de l’expérience de Rebecq, qui a commencé il y a plus longtemps que nous".

Concrètement ? Pas de changement en semaine: extinction entre minuit et 5 h. En revanche, "les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, les luminaires resteront allumés, tout comme les veilles de jours fériés".

Une exception, il n’y aura pas d’extinction de l’éclairage entre le 1er mai et le 31 juillet. "Vu le temps nécessaire pour que les luminaires se rallument (NDLR: à partir de 5h du matin), ça ne vaut pas la peine." Le soleil se lève en effet très tôt à cette période de l’année.

Par ailleurs, plusieurs aménagements sont prévus pour améliorer la sécurité: "Des catadioptres seront installés sur les chaussées, notamment aux entrées des ronds-points. Nous avons aussi demandé que l’ensemble des passages pour piétons situés sur les grands axes restent éclairés. Cette mesure ne sera pas opérationnelle dès le 1er avril, car cela nécessite une intervention d’ORES et elle est payante, entre 1 000 € et 3 000 €".

L’extinction de l’éclairage représente une économie financière pour la Ville de Tubize. "Sur base de la consommation annuelle estimée pour 2023, l’économie devrait être de 95 000 €", a précisé Sabine Desmedt (Écolo), échevine du Développement durable. Ce chiffre dépend évidemment d’une commune à l’autre, en fonction du nombre de points luminaires et du nombre de points LED. "Le renouvellement de notre parc devrait être achevé en 2029, a ajouté Pierre Anthoine, échevin des Travaux. Une première action a été menée en 2021, ce qui nous a permis d’atteindre 45,57 % de points LED. Une deuxième action aura lieu en 2023."