Tubize : l’outlet mall de Clabecq ouvrira en septembre 2024

Il s’agit de la première phase de réhabilitation de la friche industrielle proprement dite: elle concerne 11,5 ha, sur un total de 80 ha. Ce quartier comptera 780 logements dont 180 sont déjà construits du côté du canal par la société Delzelle. TOM construira les siens à proximité de l’outlet mall qui est en train de sortir de terre, et les cédera à un promoteur pour la commercialisation.

L’outlet mall, qui accueillera quelque 80 enseignes sur 17 000 m2, devrait ouvrir en septembre 2024, lorsque le boulevard urbain sera opérationnel. Il comprendra deux niveaux de parking en sous-sol, soit 1 100 emplacements, et on commence à voir se dessiner les cellules commerciales. Actuellement, 30 % de celles-ci ont déjà été réservées, et 30 % supplémentaires sont en voie de finalisation.

Quant à révéler quelles seront les marques qui vendront leurs collections de la saison précédente à prix avantageux – c’est le concept de l’outlet mall –, les responsables préfèrent rester discrets pour des raisons de concurrence. En tout cas, lorsque le tout sera opérationnel, le mall devrait fournir 370 emplois.

1,5 million de visiteurs par an

Pour la société TOM, cela représente un investissement de 100 millions d’euros. À 25 kilomètres de Bruxelles, le nombre de visiteurs est évalué par les spécialistes à 1,5 million par an.

C’est que Tubize aura pas mal à offrir par rapport à la concurrence que peut représenter Maasmechelen Village ou Messancy: une zone de loisirs couverte de 6 000 m2 attenante et centrée sur l’aventure – mur d’escalade, death ride, ponts de singe… –, une intégration dans un quartier qui vivra tout autour, et une qualité d’architecture comprenant des aménagements paysagers et la recherche de la durabilité.

Ainsi, 60% des 11,5 ha actuellement en travaux seront recouverts par des espaces verts. Les modes doux de déplacement sont pris en compte pour des liaisons avec les quartiers existants et la gare, en profitant du dénivelé pour se mettre au niveau du pont de Clabecq et passer (enfin !) au-dessus des voies de chemin de fer pour rejoindre Tubize.

"Les habitants du quartier pourront pratiquement vivre sans voiture, précise le promoteur, Pascal Seret. Le respect de l’environnement est au cœur du développement de TOM."

La construction – le gros œuvre devrait être fermé pour février 2024 – est certifiée BREEAM, standard de référence en matière de durabilité, et la gestion de l’énergie a également fait l’objet d’une attention particulière.

Ainsi, des panneaux photovoltaïques fourniront 700 MW pour alimenter les communs du mall, et seront aussi reliés à une trentaine de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Une boucle d’eau chaude est prévue pour le chauffage du mall et de la partie consacrée aux loisirs.

"Le concept de l’outlet mall ne subit pas la crise"

"En matière d’outlet mall, on est sur un projet de référence en Europe, assure Dider Falla, qui est en charge de la commercialisation et assurera la gestion par la suite. Un outlet mall, c’est très différent d’un centre commercial: on y vient en famille, on passe la journée, on mange… C’est vraiment une expérience. Le concept ne subit pas la crise parce qu’on y optimise son pouvoir d’achat. En ce qui concerne le choix des marques, on ne fera pas dans le luxe mais plutôt dans le premium, pour s’adresser à une population la plus large possible."