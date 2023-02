Tubize : s’il sort le chien, c’est qu’il va me battre

Eh oui ! L’homme craignait ce chien qui, selon ce qui fut dit à l’audience correctionnelle du 6 janvier dernier à Nivelles, l’avait déjà mordu à quatre reprises, soucieux qu’il était de défendre sa maîtresse.

Steve profita de la situation pour lui porter plusieurs coups qui la mirent au sol. Il la traîna par les cheveux et fit mine de l’étrangler. "C’est elle qui avait commencé, bredouilla-t-il. Je l’ai serrée au cou, c’est vrai."

La femme alla consulter un médecin dont le certificat attesta d’hématomes sur tout le corps, des "bleus" multiples qu’exhiba la substitute par le biais de photos en couleurs pour le moins "parlantes".

À la police, Noëlla vida en quelque sorte son sac. Elle parla d’une scène assez semblable qui, selon ses dires, eut lieu dans le même appartement le 7 mars 2022. "Je n’en ai pas le souvenir", expliqua le prévenu qui fut également interrogé à propos d’une troisième scène de coups, la plus ancienne par ordre chronologique puisqu’elle date du 7 avril 2021 alors que le couple habitait Verviers.

La femme déclara avoir été enceinte à ce moment-là. Elle aurait reçu un coup de pied au ventre et d’autres aux jambes. "Enceinte ? Ce n’est pas possible. Et un coup de pied dans le ventre, je ne crois pas."

En réalité, et le prévenu en convient, toutes ces scènes sont générées par un abus d’alcool et de stupéfiants. "Je les prends pour me calmer."

Une expression qui déplut à l’organe du parquet qui, casier judiciaire en mains, constata d’une part que Steve était en état de récidive et que, de l’autre, sa victime "n’en remettait pas ".

Une peine de trente mois de prison ferme fut requise avec la crainte de nouvelles scènes. "La relation se poursuit. J’ai de sérieux doutes pour l’avenir."

Le tribunal a infligé à Steve vingt mois de prison dont un an ferme. Le sursis est probatoire: plus question de stups, plus question d’alcool.