Tubize : que faire de ce subside de 651 000 € pour lutter contre les inondations ?

Pierre Anthoine a répondu que les projets doivent être préalablement validés par le gouvernement et que cet argent doit être utilisé avant 2027. Et d’ajouter: "Nous avons deux types de dépenses. D’abord, un investissement dans du matériel: on compte augmenter notre stock de matériel pour lutter directement contre les inondations, comme les sacs de sable, barrages, etc. Contre les coulées de boue, il y aura des fascines, à poser dans les champs. Il nous manque actuellement une remorque à haute pression pour du curage préventif rapide".

Il y a ensuite des projets liés à la prévention. L’étude de faisabilité va être relancée pour le dossier de la réalisation d’un bassin d’orage dans le quartier de la Maraude.

"À hauteur du quartier de Mussain, on pourrait faire une zone d’expansion de crue, pour protéger le centre de Saintes", a encore indiqué Pierre Anthoine. Une analyse est également en cours pour "reméandrer" certains cours d’eau. L’objectif est de ralentir le débit de l’eau à des endroits où si celle-ci devait déborder, ce serait sans conséquence.

D’autres projets sont dans les tiroirs, notamment la création d’un bassin d’orage à la rue Julien Marsille (Saintes), dans le cadre de la création du passage sous voie liée à la suppression du passage à niveau. Infrabel estime qu’un bassin d’orage écarterait le risque de voir le passage sous voie se remplir d’eau, car si cela devait arriver, le passage se transformerait en baignoire et les maisons voisines seraient inondées également. "Ce bassin serait à charge de la Ville, on pourrait donc utiliser ce subside à cet effet", a indiqué Pierre Anthoine.

D’autres choses encore sont possibles, comme l’étude d’un bassin d’orage à la rue Bel Air (Tubize) ou une adaptation dans la rue Delval (Oisquercq). Les habitants du quartier de la rue Delval sont en effet victimes de coupures de courant quand, en cas de crue, l’eau remonte dans la cabine électrique.