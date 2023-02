Des clans chez les libéraux à Tubize où Pierre Pinte annonce qu’il compte quitter le MR

Un document est arrivé à l’administration, signé par Lyseline Louvigny, Hicham El Krout et Henri Borremans, afin de proposer ce poste à Pierre Pinte, l’ancien échevin de Tubize (2012 à 2018) et conseiller communal jusqu’au début de l’année 2022. Tout semblait être fait dans les règles de l’art… jusqu’à ce rebondissement. "Nous avons ensuite reçu de la part de Monsieur D’Orazio (chef de file MR) un courriel avec, en pièce jointe, un courrier de M. Borremans, qui affirme avoir signé le document sur base de mauvaises informations", a expliqué Michel Januth, le bourgmestre.

Au moins trois des quatre élus libéraux devaient signer le document afin qu’il soit valide. Sans la signature d’Henri Borremans, la candidature tombait à l’eau. "L’acte que nous avons reçu est tout à fait valable", a poursuivi le bourgmestre. Ce dernier a donc consulté oralement la tutelle, afin de connaître la démarche à suivre. "Dans ce cas de figure, on doit demander en séance au signataire de confirmer ou non sa position."

Henri Borremans a donc pris la parole pour expliquer qu’il retirait sa signature du document. "Tous les documents vont être envoyés à la tutelle. Nous reportons donc le point", a ajouté le bourgmestre de Tubize.

La candidature de Pierre Pinte au CPAS n’est donc pas effective et ne le sera peut-être jamais, à la grande surprise de Lyseline Louvigny.

Samuel D’Orazio s’est aussi dit étonné de toutes ces démarches, car il est habituellement du ressort du chef de file de proposer un candidat. Il a donc demandé au bourgmestre qui avait pris cette initiative. Réponse ? C’est Pierre Pinte qui a transmis le fameux document. "À quel titre ?, s’est interrogé Samuel D’Orazio. Un citoyen lambda peut donc ajouter un point à l’ordre du jour du conseil communal ?"

Cet échange public montre encore une fois à quel point le groupe MR est divisé à Tubize. Et la situation ne s’améliore pas. "Notre volonté était de nommer quelqu’un à ce poste le plus rapidement possible", a avancé Lyseline Louvigny. L’unité, au sein du MR de Tubize, ce n’est pas pour demain.