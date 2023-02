Tubize : le président du CPAS ne sera pas poursuivi

"Vous ne respectez pas le secret de l’instruction", a-t-on affirmé dans l’assemblée au sein de laquelle on ignorait encore que l’affaire avait été classée sans suite par le procureur du roi, faute d’éléments, ainsi que l’annonçait ce mardi le site de la RTBF.

Une histoire anecdotique ? Pas du tout. Frédéric Jadin a expliqué que cette question en séance publique n’était qu’une façon de le pousser vers la sortie et de le discréditer. Il est déjà sous pression, vu sa mésentente avec le bourgmestre.

"Maintenant, “on” utilise un autre stratagème pour éjecter Monsieur Abdelali et moi-même hors du collège communal. Ce stratagème s’appelle la motion de méfiance collective constructive: un mécanisme permettant à une assemblée de renverser un exécutif, sans provoquer d’élections anticipées. Cette motion de méfiance devrait permettre au conseil communal de faire modifier le pacte de majorité signé à la suite des élections communales de 2018."

Une rumeur circulait en effet depuis quelques jours. Le MR remplacerait DéFI dans la majorité, avec Pierre Pinte à la tête du CPAS. Sauf que celui-ci ne siège même pas au conseil de l’action sociale, vu les problèmes internes au MR. Ce scénario semble désormais improbable, mais le quiproquo de ce lundi soir aura permis de le mettre en lumière.

L’autre point soulevé par cette affaire, c’est la confidentialité. À la base, un courrier a été envoyé par une Tubizienne pour dénoncer des faits… à la Commune, et non à la police. Le bourgmestre a transmis le dossier au procureur du roi. Les membres du collège communal ont été avertis. Ils auraient pu prendre position, le temps de l’instruction, mais n’ont pas voulu le faire car Frédéric Jadin était souffrant et était couvert par un certificat médical. Mais comment Lyseline Louvigny (MR) et Jean-Marc Zocastello (Les Engagés), auteurs d’une question d’actualité à ce sujet, étaient-ils au courant ?

Enfin, entre Michel Januth, bourgmestre, et Frédéric Jadin, président du CPAS, la relation s’est encore un peu plus dégradée. Des tensions existent depuis le début de la législature déjà. L’épisode de ce lundi soir n’a fait que renforcer le malaise. La fin de la législature risque d’être assez pénible à vivre…