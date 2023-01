Tubize et Rebecq ne feront pas comme Enghien, qui rallume l’éclairage public

Du côté de Rebecq, pas question de faire de même. "Nous ne sommes pas touchés par ce phénomène, indique Patricia Venturelli, bourgmestre. Notre commune est nettement plus rurale et nous avions pris le temps de préparer cette mesure. Car nous avons procédé à cette extinction avant tout le monde, dès le mois d’août. Notre spécificité, c’est que nous maintenons les luminaires le week-end, les jours fériés, ainsi qu’à certains carrefours et points stratégiques qui pourraient s’avérer dangereux. Nous avons également installé des plots réfléchissants aux abords des endroits dangereux. Cette décision était dictée par un objectif financier mais aussi environnemental, car cela a un impact sur la biodiversité, alors qu’il n’est pas nécessaire d’éclairer en semaine quand personne n’est dehors."

Tubize va adapter son plan lumière

À Tubize non plus, commune qui compte des villages ruraux mais aussi un centre-ville, on ne partage pas le constat de la Commune hennuyère. "C’est une problématique propre à Enghien. Par contre, de notre côté, nous allons adapter notre plan lumière, annonce Michel Januth, bourgmestre. On a fait au plus rapide, comme toutes les communes. Mais au-delà du 31 mars, on aimerait laisser l’éclairage allumé les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ainsi que les jours fériés et lors des festivités organisées en soirée." Il y a également des endroits stratégiques, comme les parcs d’activité économique ou l’échangeur de l’autoroute. "Nous essayons de faire un inventaire, pour adapter l’éclairage au mieux."

Ce qui ne sera toutefois pas facile à mettre en place. Tubize devra entamer des pourparlers avec les Communes du Brabant flamand, comme Hal et Pepingen. "Car les cabines électriques forment un réseau entre plusieurs communes. Si on éteint à Tubize, on éteint à Hal."

Rebecq éteint à la carte...

C’est vrai, mais une solution existe à Rebecq. "On a décidé de maintenir certains carrefours éclairés, suite à un rapport de l’institut Vias (anciennement IBSR), précise Patricia Venturelli. Nous avons installé des cartes programmées, qui permettent juste d’éteindre l’éclairage à un endroit précis. Cela a un coût, mais il est amorti sur deux ans, d’après nos calculs, vu les prix de l’électricité. Cela nous permet de prendre une décision en toute indépendance."

À Rebecq, la phase de test prendra fin au mois d’août. Un bilan sera dressé et des mesures seront prises: prolonger l’extinction actuelle, modifier les points stratégiques ou tout rallumer. "Pour l’instant, les retours sont positifs. Nous attendons d’avoir une analyse sur les quatre saisons, pour voir les effets précis. Deux ou trois accidents se sont produits quand l’éclairage était éteint et il n’y a pas eu de hausse de la criminalité. On a bien reçu deux ou trois remarques, et cela nous permettra d’adapter notre plan."