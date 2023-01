Le Tubizien Matis Laloux rejoint Mandel: « Je ne pouvais pas rester plus longtemps sans club »

Contre les Loups, il n’a pu empêcher la défaite, mais a surtout pu tenir 76 minutes. Jouer un match officiel, ça ne lui était plus arrivé depuis huit mois… Une éternité loin des grands stades qu’il aurait tant aimé ne jamais vivre.

"Avec la faillite, ça a été compliqué en tant que jeunes de trouver un club. Je sortais des U21 et je n’avais pas assez de matchs au compteur pour prétendre à un transfert et puis ça n’a pas été simple avec les agents durant le mercato estival", se souvient le numéro 18 de Mikhail Turi. "Heureusement, j’ai pu m’entraîner avec les Free Pro Players avec deux heures d’entraînement par jour. Finalement, c’était comme en club. Avec ce groupe de 14 joueurs, on avait parfois des amicaux. Ça m’a permis de rester en forme. Quand l’option Mandel est arrivée, je ne pouvais pas passer à côté. Je devais retrouver un club après autant de temps sur la touche."

Avec cette arrivée en Flandre occidentale, il espère surtout voir le bout du tunnel et laisser la poisse derrière lui. "Mentalement, ça n’a pas été simple, mais j’ai été bien encadré par les joueurs pros. C’est vrai que je n’ai que 21 ans mais, en même temps, à mon âge, je dois jouer et je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité."

Avec Tarfi et Bia, il a rejoint Mandel, la lanterne rouge de la Nationale 1, il y a quelques jours. Il a surtout retrouvé un staff qu’il a bien connu du côté de Mouscron. Une situation qui pourrait lui permettre de rapidement refaire parler de lui. "Je connaissais aussi d’autres joueurs, je n’ai pas été dépaysé", sourit-il. "C’est facile de s’acclimater. Je suis resté en forme durant ces mois mais, petit à petit, je retrouve mes réflexes, mes repères sur un terrain. Ça va vite revenir. Dans un premier temps, je dois surtout prendre du temps de jeu."

Après avoir goûté au monde pro et à la Challenger Pro League, Matis Laloux ne veut pas s’éterniser à l’échelon inférieur. Il a signé pour le reste de la saison à Mandel, mais ne cache pas son envie de vite remonter. "C’est l’objectif personnel évidemment, mais comme tous les joueurs présents sur le terrain samedi. Pour y arriver, il fallait retrouver le terrain dans un premier temps. Je ne pouvais plus rester sans club."

« Moi mon but est d’aider l’équipe à aller chercher le plus de points pour se sauver »

Il a toutefois rejoint un club qui lutte pour se sauver et qui a déjà, dans un passé récent, failli connaître bien des difficultés lorsque Strive a commencé à chercher des investisseurs il y a plus de six mois. "Ça ne m’a pas effrayé. Je ne pense pas à ça. Je dois surtout enchaîner les matchs, je dois jouer, je dois me remettre dedans. L’extra-sportif, je ne m’en soucie pas pour l’instant. Moi mon but est d’aider l’équipe à aller chercher le plus de points pour se sauver. Ça aurait été bien de le faire samedi contre la RAAL. On a commis des erreurs, mais ça viendra. Le temps de tout remettre en place, car l’équipe a accueilli plusieurs nouveaux."