Tubize : appel à l’aide pour l’assainissment des terres

Une motion a été votée à l’unanimité par les élus du conseil communal de Tubize, demandant l’intervention de la Région wallonne dans l’assainissement des terres excavées. "La Région wallonne donne de plus en plus de moyens pour diminuer les coûts afin de maintenir la traçabilité des terres, a expliqué l’échevine Sandra Dumonceau (Écolo), en charge de l’environnement. Elle cherche des endroits de stockage pour ces terres. La ministre wallonne de l’Environnement a également donné des moyens à l’Union des Villes et Communes pour engager du personnel afin de dépolluer les terres et diminuer les coûts."