Tubize : une fois le contournement terminé, un nouveau plan communal de mobilité sera élaboré

"Suite à l’urbanisation non contrôlée de Tubize, la mobilité aux heures d’école et aux heures de pointe est devenue une véritable calamité. Cette urbanisation galopante qui n’en finit pas, avec les projets Confluent, Mondi & Co, Jardins de Oisquercq, etc., n’est plus en adéquation avec notre réseau routier actuel. Quelles actions avez-vous initiées pour éviter l’asphyxie de Tubize, souvent dénoncée par les citoyens ?", a demandé Filippo Lavore (DéFI) au collège, lors du dernier conseil communal.