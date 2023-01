Coup de boost pour le sport à Tubize avec du padel, du tennis et des nouveaux terrains de foot à Saintes et Clabecq

Interpellés lors du dernier conseil communal, de ce lundi 9 janvier, le bourgmestre Michel Januth (PS) a commencé à présenter le dossier, suivi par son échevin des Sports.

"Nous avons eu une réunion avec la Société wallonne du logement, qui est propriétaire de la parcelle à côté du terrain de l’Olympic Clabecq. Ils ont affirmé qu’ils n’étaient a priori pas contre le projet d’affecter une partie de ce terrain à la construction d’un complexe sportif. Nous devons nous revoir, car il y a une série de vérifications urbanistiques qu’ils doivent effectuer. Toute la propriété n’est pas soumise à un schéma directeur. Si on modifie l’affectation, que du logement devient une infrastructure sportive, ils doivent se renseigner sur l’obligation de mener une étude globale sur tout le terrain ou juste la parcelle qui nous concerne. Une étude de mobilité aussi doit être prévue, pour éviter que le site ne soit enclavé."

Bref, ce n’est pas si simple que ça. De son côté, l’échevin des sports Walter Baseggio (PS) a rencontré le ministre wallon Adrien Dolimont (MR) et Infrasports. "Une pré-étude a déjà été réalisée et différents plus ont été établis. À l’heure actuelle, des analyses doivent encore être faites mais le dossier suit son cours." Un projet éminemment spécial pour l’ancien footballeur professionnel, qui a été affilié à ce club de Clabecq.

"Au niveau du financement, un auteur de projet doit être désigné, a poursuivi Michel Januth. Il sera chargé de réaliser les études de l’infrastructure. Si la Région wallonne nous impose une étude globale, on la fera. Puis il faudra la garantie du subside d’Infrasports. Un seul bureau d’études se chargera de tout le dossier."

Un synthétique à Saintes

Et ce n’est pas tout. "Il y a un dossier également pour Saintes, avec l’aménagement d’un terrain synthétique", a précisé Walter Baseggio. Une excellente nouvelle pour le développement du club. "Un avant-projet a déjà été présenté. Trois études ont dû être faites. Car le terrain synthétique doit être construit sur une surface complètement plane. On se servira des terres excavées d’un côté pour les utiliser de l’autre, afin de ne pas payer de grosses charges. Car il y a deux mètres de différence entre le but côté buvette et celui de l’autre côté du terrain. La différence est énorme."

Filippo Lavore, auteur de l’interpellation, et Jean-Marc Zocastello ont insisté sur le dialogue à avoir avec les dirigeants des deux clubs de football. "Nous les avons déjà rencontrés, a répliqué Michel Januth. Ils ont des desiderata, on a même évoqué une conciergerie. L’essentiel, ce sont les deux terrains et les infrastructures sportives pour Clabecq, ainsi que le synthétique pour Saintes."

Il ne s’agit à ce stade donc bien que d’un avant-projet, le dossier n’est pas encore finalisé.