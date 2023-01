Tubize : le budget 2023 sauvé par les 14 douzièmes

Dans certaines communes, cet argent est placé dans une réserve. À Tubize, ce ne sera pas le cas. Il faut dire que les finances ont été impactées par le contexte économique, avec une hausse de plus de 5 millions des dépenses, concernant le personnel, les dotations au CPAS, la police et la zone de secours, ainsi que les frais énergétiques.

16 millions au budget extraordinaire

Le budget extraordinaire 2023 représente des investissements pour 16 millions d’euros, a annoncé le bourgmestre, Michel Januth (ÉB), lundi au conseil communal. Les chiffres: 5 millions pour divers travaux de voirie, 2,5 millions pour la suppression des passages à niveau, 1,4 million pour la nouvelle crèche, 1,25 million pour les pistes cyclables, 820 000 € pour la toiture de l’hôtel de ville, 250 000 € pour la toiture de l’académie de musique. 230 000 € pour réaménager la cour de récréation de l’école de Oisquercq, 174 000 € pour diverses rénovations dans les écoles ; etc.

Jean-Armand Wautier (ex-RC, indépendant depuis ce lundi, opposition) a noté qu’au niveau de l’ordinaire, "le compte 2021 affiche 31,9 millions, la dernière modification budgétaire de 2022 prévoyait 36 millions et le budget 2023 affiche 39 millions, de dépenses et de recettes. Ce qui fait une différence de 8 millions. 23% d’augmentation en deux ans, c’est très lourd. C’est compréhensible avec l’indexation des salaires et toutes les augmentations au niveau de l’énergie et des matériaux. Mais nous avons la chance d’avoir ce rattrapage à l’IPP. Attention, on ne pourra plus compter dessus en 2024…"

Pour une première modification budgétaire « dans deux ou trois mois »

Pour éviter une mauvaise surprise, Jean-Armand Wautier a proposé de ne pas attendre le mois de juin pour présenter une première modification budgétaire: "Ce serait bien dans deux ou trois mois, pour actualiser les chiffres au plus vite". Un exemple: en août dernier, il était conseillé aux Communes de multiplier par 4 les factures d’électricité, alors que l’augmentation ne serait "plus que" de 200 %.

Une suggestion qui sera analysée par le bourgmestre, qui promet des réunions plus fréquentes dans la commission "finances".

"On va chercher pas mal d’argent dans le fonds de réserve", a souligné de son côté Benoît Langendries, chef de file RC (opposition), qui est aussi revenu sur la facture énergétique des clubs de football de Saintes et de Clabecq, que les bénévoles ne savent plus honorer. Réponse de Michel Januth: "Nous avons été sensibilisés par la situation de ces deux clubs, ainsi que par celle du club de tennis. C’est un constat rencontré aussi par d’autres associations qui occupent des bâtiments communaux, comme le Centre culturel ou la MJ. Un article sera présenté en modification budgétaire lorsqu’ils auront reçu leur facture annuelle. Mais on ne peut pas intervenir pour deux clubs et pas les autres…"

La lutte contre les inondations: « Seulement 230 000 € »

Enfin, Giovanni Capizzi (RC) a déploré que la lutte contre les inondations ne soit pas très présente dans ce budget 2023, "seulement 230 000 € à l’extraordinaire, alors qu’on se rend compte qu’il est nécessaire d’intervenir à plusieurs endroits. J’aurais espéré un montant plus conséquent". Du côté de la majorité, on avance que c’est surtout aux autres niveaux de pouvoir – la Région et la Province – d’assumer leurs responsabilités.