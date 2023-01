Tubize : quatre Engagés quittent le Renouveau Communal

Les deux premiers cités avaient déjà été exclus "symboliquement" du groupe RC mais figuraient toujours sur les documents ou le site communal sous la bannière RC. Ce ne sera désormais plus le cas. Et ils sont finalement quatre à quitter le RC. Un changement tout sauf anodin.

"Nous pensons qu’il est indispensable de retourner à l’essentiel et de nous pencher sur ce qui compte le plus aux yeux de nos concitoyens, a déclaré Jean-Marc Zocastello. Pour y arriver, il n’y aura d’autres solutions que de dépasser les clivages politiques, afin de mieux gouverner et de construire un projet ambitieux. Il nous faudra construire un climat de confiance et d’apaisement au sein du conseil communal afin de retrouver de la stabilité politique."

Cette déclaration fait les affaires de la majorité PS/Écolo… et DéFI, si on peut encore considérer les deux élus DéFI comme faisant partie de la coalition.

Depuis quelque temps, les quatre élus désormais "indépendants" ne votent plus systématiquement "non" au conseil et se contentent de s’abstenir sur les points qui ne leur plaisent pas. Voici qui affaiblit le RC mais aussi le MR qui siège également dans l’opposition. Voilà qui affaiblit aussi les deux élus DéFI, qui ne peuvent plus faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre.

De plus, la question du quorum des présences ne se posera plus: en cas d’absence d’un ou plusieurs membres de la majorité, l’opposition pouvait très bien quitter la salle. Un petit jeu que les quatre indépendants disent ne pas avoir l’intention de jouer. "Nous voulons mener une opposition constructive, proposer des alternatives réalistes et négocier de manière positive, en ayant pour seul objectif le bien-être de nos citoyens." Autrement dit, si le point présenté par le collège ne les satisfait pas, ils sont ouverts à la discussion pour l’amender, avant de le voter.

Une empoignade verbale a suivi ces déclarations. Des débats apaisés ne semblent pas pour tout de suite…