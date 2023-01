Des coups sans intention homicide à la sortie d’un bistrot à Tubize

Les circonstances paraissent troubles. Selon le prévenu, Hassan K., ressortissant tunisien, lui porta un coup de poing avant de quitter les lieux et de revenir avec des intentions belliqueuses puisque, toujours selon la version du prévenu, il lui porta au front un coup avec une bouteille.

En tout état de cause, les deux hommes se coltinèrent et, à l’arrivée des policiers appelés par la gérante du bistrot, ils étaient au sol. Hassan K. était blessé au cou et, aux urgences de l’hôpital, les services relevèrent d’autres blessures légères. L’homme avait été blessé par une pince multi-usage dont Ali G. se serait emparé alors qu’elle venait de tomber de la poche d’Hassan K. Les images des caméras de surveillance ne permettent pas de confirmer cette thèse ou si, comme il fut dit lors de cette audience, c’est Ali G. qui en était le propriétaire.

Le parquet souligna que, lorsque les ambulanciers emmenèrent le blessé, les jours de ce dernier paraissaient en danger tant impressionnante était la blessure au cou.

Une peine de quatre ans de prison fut requise car le coup avait été porté à une zone potentiellement létale. L’avocat du prévenu parla d’un dossier rempli d’incertitudes, des coups réciproques portés suite à un point de départ mystérieux.

Il demanda au tribunal de requalifier les faits en coups et blessures volontaires car, à son estime, il n’y avait aucune intention homicide dans le chef du prévenu.

Une thèse qui a séduit le tribunal, lequel écarte la tentative de meurtre. Au lieu des quatre ans requis, il rend une peine de 18 mois de prison avec sursis pour moitié et obligation de payer 1 500 € à la victime.