Tubize : l’opposition non plus ne fait pas l’unanimité

Dans sa réponse, le bourgmestre, Michel Januth (ÉB), a indiqué sa préférence pour du matériel que la Ville achèterait et qui ne nécessite pas la présence d’un personnel. Pas question donc de payer à la séance, comme proposé par l’opposition.

"Il y aura, dans le budget 2023, un article portant sur la désignation d’un auteur de projet afin de revoir l’ensemble de la sonorisation car nous avons la garantie qu’elle n’est pas compatible avec un système vidéo, a ajouté Michel Januth. Ceci a été proposé par les services, suite à des rencontres avec plusieurs sociétés et des contacts informels avec d’autres Communes."

Seconde proposition de Benoît Langendries: exonérer de la taxe sur les déchets (votée le mois dernier) les indépendants ayant leur siège social à leur domicile. L’objectif, c’est qu’un citoyen ne paie pas sa taxe deux fois, l’une à titre privé et l’autre pour ses activités professionnelles.

"Le directeur financier a remis un avis négatif sur votre proposition, a répondu le bourgmestre. D’abord parce qu’elle n’est pas chiffrée et donc que l’impact sur le coût-vérité n’est pas connu." Selon Michel Januth, le directeur financier n’a pas eu le temps d’effectuer ce calcul. Ce qui a fait bondir Benoît Langendries. Le fonctionnaire avait en effet vite réalisé le calcul lors de la suspension de séance de dix minutes, en novembre. Pour Michel Januth, le risque est que le coût-vérité soit sous les 100% (moins de recettes que de dépenses), ce que la tutelle n’accepterait pas.

Le maïeur a donc rejeté les deux propositions de Benoît Langendries. Ce dernier a demandé qu’elles soient soumises au vote. Une façon de tester la majorité et son nombre de voix. Les résultats ont été identiques. ÉB et Écolo ont voté contre (12 voix), RC, le MR et DéFI ont voté pour (10). Zocastello, Wautier, Zappone et Piron se sont abstenus (4). Autrement dit, même si ÉB et Écolo n’atteignent pas la majorité des votes, l’opposition fait encore moins bien. Un équilibre toutefois assez précaire…