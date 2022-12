Tubize : « Seulement 6 degrés dans la salle pour jouer au basket… »

Il y a deux ans et demi, juste avant l’apparition du Covid, le club de basket était en pleine expansion, passant de 20 à 90 membres. Faute d’espace suffisant au complexe sportif Leburton, il a accepté de déménager dans la salle du collège Saint-François d’Assise, mais "à condition que des aménagements soient réalisés. Au début, j’avais demandé que des mousses soient placées sur les pilastres, à l’intérieur, par mesure de sécurité. Il a fallu attendre d’avoir des blessés pour que ce soit fait…"

Des améliorations ont été apportées, mais…

L’état de ces infrastructures a donc été abordé lors du conseil communal, lundi de la semaine dernière. Annie Meynen et Giovanni Capizzi (RC, opposition) ont expliqué qu’ils avaient visité le site et ont donc rendu compte de cette visite.

"Oui, des améliorations ont été apportées", a reconnu Annie Meynen. Ainsi l’eau chaude a refait son apparition dans les vestiaires, il y a un mois, après une longue absence. "Il y avait des fuites sur le toit : des rustines ont été posées. Un éclairage a aussi été installé à l’entrée de la salle. Mais on avait aussi promis d’éclairer le chemin qui mène à la salle, car c’est un vrai coupe-gorge : on n’y voit rien lorsqu’il fait sombre, alors que des enfants se déplacent parfois seuls, à pied ou à vélo." Il y a aussi le problème des poubelles entassées aux abords du site, "avec la présence de rats et de petits malins qui éventrent les sacs. On pourrait mettre des conteneurs à disposition, par exemple."

« Même pas de chaise pour poser ses affaires… »

Annie Meynen a ajouté que des gradins avaient été promis, pour permettre aux parents de suivre les rencontres. "On sait regarder les matchs d’en haut mais les vitres sont très sales. Ce qui montre bien le manque d’entretien, pourtant à charge de la Régie des infrastructures." Et de déplorer encore l’état du vestiaire des arbitres, "un cagibi à balais, avec une étagère sur laquelle reposent des produits d’entretien. Il y a un petit mur et une douche de l’autre côté. Même pas de chaise pour poser ses affaires…"

De son côté, le président du club nous confiait mercredi dernier que des élèves du collège avaient commis un vol dans le frigo. "C’est déjà la quatrième fois. On nous a promis que ce frigo serait renforcé, mais rien. C’est pathétique ! Je fais ça pour le bien des jeunes de la région, mais cette situation me fatigue."

Concernant la température à l’intérieur de la salle, un début de solution a toutefois été trouvé, indiquait l’échevin des Sports, Walter Baseggio, au conseil communal: "Nous avons une convention avec l’école, mais tout n’est pas respecté. Pour le chauffage, on a donné un double des clefs aux responsables du club, car les chaudières s’éteignaient. La Régie a déjà effectué pas mal de travaux, notamment au niveau du revêtement et de la mise en conformité pour les compétitions sportives. Les boîtiers électriques ont aussi été réparés." Mais l’école ne se chargerait pas des travaux qui lui incombent. "Il y a des choses que nous avons réalisées à sa place, pour avancer. On a envoyé une lettre pour récupérer l’argent dépensé."

« Faites appliquer la convention ! »

Benoît Langendries (RC) a d’ailleurs lu, en séance, une partie de la convention, rappelant ainsi que "le collège Saint-François d’Assise doit assurer à ses frais l’entretien quotidien, la maintenance, les petites et grosses réparations. Il est responsable de l’enlèvement des immondices." Fin de citation. Et de conclure: "Faites un rapport et faites appliquer la convention !"

L’école perçoit pourtant un montant de la part de la Régie des infrastructures pour la location de cette salle. "Et oui, nous avons reçu les clefs. Mais il faut presque 48 heures pour chauffer une salle de cette taille", ajoute de son côté le président du club de basket-ball.