Reprise du passage Champagne à Tubize : « La clause de confidentialité a été rompue »

Ce qui semblait ne pas avoir été respecté. Mourad Abdelali se défendait en précisant avoir contacté la société au préalable et ne pas l’avoir citée.

Le bourgmestre Michel Januth avait déclaré que l’échevin avait, contre toute déontologie, dévoilé sur les réseaux sociaux la vente du passage Champagne, "alors que les conventions et actes sont toujours en cours de négociation et ne sont donc pas encore effectifs." Selon lui, cette rupture du secret "remet en cause l’intérêt même du candidat acquéreur."

La libérale est revenue à la charge ce lundi. "Monsieur Abdelali a affirmé en séance ne pas avoir mentionné le nom de l’enseigne et que j’avais mal lu la vidéo. Or, il disait ceci dans la vidéo: 'Bonjour tout le monde, cette vidéo pour partager une information. Vous savez que le passage Champagne a été vendu. J’ai rencontré le manager du magasin Action et ils ont marqué un très grand intérêt pour le passage Champagne.’"

Faux a répondu Mourad Abdelali, avant de préciser. "Oui, j’ai cité une enseigne mais non je n’ai pas rompu une clause de confidentialité avec la société, car je n’ai pas cité le nom de cette société."

Sauf que la société en question a fait parvenir un document aux autorités, que le bourgmestre a lu en séance. "La société souhaite vous informer de son inconfort et de ses regrets quant à la communication d’informations confidentielles relatives au passage Champagne. Notre société n’a jamais voulu divulguer d’information confidentielle, ne s’est jamais déclarée ou comportée comme propriétaire de cet immeuble qui vous appartient, a entamé des démarches exploratoires auprès de différentes enseignes, sans jamais prétendre au moindre engagement, a de bonne foi cru pouvoir considérer que ses interlocuteurs agissaient de manière concertée et professionnelle."

Pour Lyseline Louvigny, l’échevin "a voulu tirer profit d’un potentiel accord, sans se soucier de l’intérêt des citoyens. C’est regrettable. Je vous propose de réaliser une nouvelle vidéo, afin d’actualiser l’information, en annonçant qu’il n’y aura pas cette fameuse enseigne." Mourad Abdelali n’a pas davantage commenté l’affaire, mais a supprimé la vidéo entre le conseil de novembre et celui de ce lundi.