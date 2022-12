Tubize : le PS cherche-t-il à écarter deux de ses élus ?

D’après ce document, les exclusions seraient celles du président du CPAS, Frédéric Jadin, et du conseiller Jean-Pierre Fumière. Selon ce courrier signé "Des vrais socialistes qui en ont ras le bol", "ce document explique pourquoi ils étaient absents du dernier conseil" et le seraient encore probablement lors de la réunion de ce lundi – ce qui fut le cas – car ils ne seraient plus autorisés à poser des questions en public et seraient obligés de voter avec le reste de leur groupe. Pour Samuel D’Orazio, cette information est "inquiétante vu le rôle important de Frédéric Jadin à la tête du CPAS, dans un contexte social difficile, avec de nombreuses difficultés rencontrées par la population".

Dans sa réponse, le bourgmestre, Michel Januth (ÉB), a indiqué que si Frédéric Jadin et Jean-Pierre Fumière étaient absents ce lundi, c’est parce qu’ils étaient souffrants.

Samuel D’Orazio a enfin demandé au bourgmestre si le "brouillon" était authentique ou pas.

"Je n’ai pas vu le document, donc je ne peux pas me prononcer, a répondu Michel Januth. Rien d’officiel n’a été présenté et, non, il n’a pas été question de présenter ce point au collège ou au conseil communal."

La question de la "fuite" du document a encore été abordée par les élus de l’opposition: "Ce document a existé, même s’il n’est pas arrivé au collège ou au conseil. Il y a une fuite. Ce document doit exister dans le système informatique".

Ce qui a poussé le bourgmestre à ajouter: "Je n’ai jamais demandé de mettre ce point à l’ordre du jour. Moi, personnellement, je n’ai jamais demandé que ce document soit rédigé".

Il a ensuite mis fin au débat.

Vers une enquête interne

On peut s’attendre à une enquête interne pour savoir si le document a en effet été rédigé et comment il a pu fuiter. Selon nos informations, l’exclusion a été évoquée par le bourgmestre lors d’une réunion avec des responsables de l’administration. Un brouillon du point a été préparé par l’administration, même si le bourgmestre n’en a, apparemment, pas fait la demande explicite. Le point n’a cependant jamais été mis à l’ordre du jour du conseil communal.

Pourquoi Frédéric Jadin et Jean-Pierre Fumière ? Ce sont deux socialistes dans l’âme, mais le premier a déjà dénoncé à plusieurs reprises des dysfonctionnements dans la gestion de la Commune. Il a notamment évoqué au conseil les émoluments de Michel Januth, dans le cadre de son mandat au Roman Païs. Quant à Jean-Pierre Fumière, il pose régulièrement des questions sur la gestion de la majorité, avant de suivre tout de même les consignes de vote.