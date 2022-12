Tubize met un local du Passage Champagne à la disposition des étudiants pour leur blocus

Au départ, l’échevin Mourad Abdelali (DéFI) avait conclu un accord avec l’PES (Institut provincial d’enseignement secondaire). Les jours d’école, une salle était disponible entre 16 h 30 et 21 h. Pendant les congés scolaires, elle l’était de 9h à 21 h. "J’avais fait la demande à la Province, qui est notre pouvoir organisateur, explique le directeur de l’IPES. Elle avait accepté une occupation gratuite. Cette formule a fonctionné plusieurs années, jusqu’à l’augmentation des coûts énergétiques. On a alors demandé que la Ville s’acquitte de la facture d’énergie liée à chaque occupation…"

Cette demande est intervenue tout récemment alors que Tubize vivait la crise politique que l’on sait, avec le retrait des attributions de Mourad Abdelali. Entre-temps, Laurent Heyvaert (député Écolo) déclarait dans nos colonnes que l’IPES avait mis fin à la collaboration pour des raisons économiques. Et DéFI sautait sur l’occasion pour crier au mensonge, le directeur de l’IPES lui ayant affirmé que la proposition tenait toujours.

Aujourd’hui, l’échevine Sabine Desmedt (Écolo), en charge de l’enseignement, a hérité du dossier: "Je veux poursuivre ce projet, car il a connu un grand succès avec Mourad Abdelali, peu importe la situation politique".

La seule trace de l’accord conclu avec l’IPES, c’est un courrier de l’école qui se dit en réflexion sur une participation aux coûts énergétiques. Dans les PV du collège communal, il n’y a aucune information sur le projet. Idem au sein de l’administration.

"Avec le déménagement du service “vie citoyenne et communication”, ainsi que l’organisation d’un atelier à l’Espace Korntal, un local s’est libéré au Passage Champagne", ajoute Sabine Desmedt. Et c’est l’option qui vient d’être retenue.

Le côté positif, c’est que ce lieu est déjà chauffé et que la bibliothèque se trouve à proximité: "L’employée de la bibliothèque travaille dans le local occupé par les étudiants, une surveillance est donc assurée".

Le point faible, c’est que les plages horaires sont moins nombreuses. Le blocus sera possible au Passage Champagne du 26 décembre au 6 janvier, le lundi et le mardi de 9h à 12 h 30, le mercredi de 13h à 17 h, le jeudi et le vendredi de 9h à 17 h 30. Jamais plus donc jusqu’à 21 h. Sabine Desmedt se justifie: "Avec le contexte budgétaire, on ne peut pas se permettre de payer des heures supplémentaires et qu’une personne reste là, juste à regarder des étudiants".

Cette solution a donc été trouvée pour cet hiver "mais nous gardons de bons contacts avec l’IPES et je pense que pour les prochains blocus, si on trouve une piste pour la surveillance, on essayera de retourner là-bas", poursuit Sabine Desmedt.

Sur inscription

La Ville contacte déjà les étudiants du supérieur pour leur annoncer la nouvelle, notamment via Facebook et les panneaux numériques installés dans les rues. "Car nous n’avons pas de listing des étudiants qui ont déjà profité de ce service…" Attention, l’inscription sera obligatoire (toutes les informations se trouvent sur la page Facebook de la Ville de Tubize).

Pour DéFI, cette alternative n’est pas adaptée au blocus: trop de bruit à cet endroit et des plages horaires trop limitées.