Clos des Marronniers à Tubize: «Un constat accablant»

Le rapport des pompiers est "inquiétant", selon l’élu. Ils ont constaté "un manquement important aux prescriptions en matière de sécurité incendie, qui conclut que l’ouverture d’un lieu dans de telles conditions présente un risque important pour la sécurité publique. Ce qui justifie l’arrêté du bourgmestre."

Mais qu’en est-il du service social proposé par la Croix-Rouge ? "Le conseil d’administration du Roman Païs est resté attentif et ne manquera pas de proposer une solution dans des conditions de sécurité et de salubrité adaptées à leurs activités, a déclaré Michel Januth (ÉB) lors du conseil communal de la semaine passée. Je suis très attentif à cela et nous espérons proposer un local au sein du quartier, mieux adapté. Car le local avait été sollicité pour stocker des vêtements, à la base. Pas pour distribuer de la soupe. Il n’était pas fait pour ça. Dès qu’un endroit sera disponible, on le proposera."

Le Tubizien est particulièrement bien placé, car en plus d’être bourgmestre, il est également vice-président de la société de logements publics Roman Païs.

« Certains n’ont pas de chauffage »

Giovanni Capizzi, élu du groupe RC (opposition), a tenu à réagir. "Si les pompiers s’intéressent aux bâtiments, ça permettra peut-être aux citoyens d’y habiter. Cela me fait plaisir que Mourad Abdelali et Filippo Lavore mettent ce dossier sur la table. Car il faut voir ce que les gens vivent. Certains n’ont pas de chauffage depuis des années, ou seulement un réchaud au gaz. Ils sont incapables de payer l’électricité."

Pour Michel Januth, le rapport des pompiers n’interdit pas l’occupation de la tour de huit étages.

"Les habitants paient pour un ascenseur qui fonctionne une semaine par an. Une dame occupe un étage supérieur, mais elle n’est plus descendue depuis des années, ce sont les jeunes qui vont acheter son pain. C’est dangereux de vivre dedans. Cet immeuble devrait être évacué en urgence."

Un constat confirmé par Filippo Lavore. "Je me suis rendu sur place avec Mourad Abdelali, c’était accablant. Il y a une odeur inacceptable dans les caves. Vous parlez de décisions prises dans l’intérêt des citoyens. Mais allez voir sur le terrain ce qui se passe, allez vivre une semaine avec un locataire dans le clos des Marronniers. Vous réagirez autrement."