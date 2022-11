Tubize : 30 mois, un an, et 6 mois, pour des vols en grandes surfaces

"Je n’ai fait que des conneries. En plus, ça ne se passait pas très bien avec l’assistante de probation qui n’arrêtait pas de me crier dessus."

Probation, cela signifie que le gaillard avait déjà bénéficié d’une faveur sous forme d’un sursis probatoire, lequel peut être révoqué en cas de non-respect des conditions mises à une libération conditionnelle.

Le cas de Jean (prénom d’emprunt), 43 ans, est tout autre, mais aussi interpellant. La police tubizienne s’est montrée compréhensive à son égard et elle l’a aidé à trouver un logement. Logement ? C’est beaucoup dire car il s’agit d’une cabane de fond de jardin mise à sa disposition par le CPAS.

Lui, il avoue tout avec une espèce de sourire qu’il n’a pas perdu depuis qu’il s’est retrouvé derrière les barreaux après les 27 vols recensés, dont l’un commis avec violences à la sortie d’un Tom & Co. "Je me suis débattu après avoir été plaqué au sol. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu’aujourd’hui", affirma-t-il à la présidente de la sixième chambre correctionnelle qui venait de prendre note des peines demandées par le parquet, 30 mois de prison ferme pour Serge "qui ne comprend pas les avertissements du tribunal", un an avec sursis pour Jean et six mois ferme pour Rachida, la Française absente à l’audience. Le tribunal a fait droit à l’ensemble de ces réquisitions.