Les attaques contre l’échevin Abdelali à Tubize : « Du jamais vu »

Et ceux-ci ont tenu des propos forts pour qualifier la situation politique. Ainsi François De Smet: "De toute ma carrière, je n’ai jamais rien vu de semblable en termes d’intimidation. Je n’ai jamais vu que l’on retirait ses compétences à un échevin, si ce n’est pour des raisons judiciaires, et ce n’est pas le cas ici".

Après que le Conseil d’État a suspendu cette décision jeudi dernier, la majorité à, à nouveau, convoqué Mourad Abdelali pour l’entendre dans la procédure de retrait de ses compétences.

"J’ai été sidéré par la manière dont notre échevin a été discrédité dans la presse par le bourgmestre, qui est pourtant censé être au-dessus de la mêlée, a indiqué pour sa part Pascal Goergen. Pourquoi évincer un échevin qui prône la bonne gouvernance ? Pour moi, il y a là un acharnement."

Véronique Vandegoor a renchéri: "Une motion contre l’échevin est impossible car il faut le feu vert de la moitié des représentants de chaque parti dans la majorité. Et DéFI ne votera évidemment pas. Michel Januth (ÉB) évoque des discussions pour renverser la majorité, mais j’apprends qu’il a dîné avec le président du MR Brabant wallon".

Filippo Lavore, conseiller communal, a recontextualisé les débats et a rappelé sa loyauté envers la majorité: "Oui, je pose des questions au collège en séance publique. Mais je les présente d’abord à la majorité. Quand on m’a demandé de ne pas poser de question sur l’affaire “Faux permis, vrais garages”, j’ai respecté la demande. Je ne fais jamais rien en cachette".

Rappel des faits

Mourad Abdelali, lui, a retracé chronologiquement toute la situation. Tout commence, d’après l’échevin, avec la demande d’enquête introduite auprès du ministre wallon des Pouvoirs locaux suite à l’affaire Picalausa et la prise de position en faveur de Frédéric Jadin, président du CPAS, qui relève des manquements, en pointant surtout du doigt la responsabilité du directeur général.

"Un mois plus tard (le 2 juin 2021), le directeur général (DG) établit un rapport aux termes duquel il sollicite une analyse des risques psychosociaux à mon encontre. J’insiste, c’est le DG qui sollicite cette analyse. Les attitudes qui me sont reprochées par divers membres du personnel, dont le DG, ne sont pas circonscrites dans le temps et l’espace. Aucun comportement objectif clairement défini et identifié n’y est mentionné."

Entre-temps, le 16 mars dernier, huit enseignantes de l’école Cheval Bayard de Clabecq ont frappé à la porte de son bureau, "en pleurs, en me précisant toutefois qu’il leur a été vivement conseillé de ne pas venir me voir. Pourquoi me rencontrer moi et pas leur hiérarchie ?"

L’échevin demande qu’une réunion soit organisée dans l’établissement et regrette que le PV, qui a été rédigé, ne soit pas rapporté au collège et dans l’enquête de Cohezio.

L’enquête sur les risques psychosociaux épingle Mourad Abdelali, dont le comportement est source de problèmes pour les comités de direction (CoDir). "Le bourgmestre souhaite que le directeur général coordonne seul la rédaction d’un avant-projet de mesures de prévention. Donc le collège charge le principal plaignant, à l’origine du rapport, d’établir un projet de mesure. N’est-ce pas partial ?"

L’attitude Mourad Abdelali est encore mise en cause dans l’enquête sur les risques psychosociaux au niveau des enseignants de l’école Cheval Bayard alors qu’il était en partie à l’initiative de cette demande.

"Des mesures de prévention ont été prises suite à cette enquête. Elles devaient être évaluées le 16 novembre. Nous sommes le 21, ajoutait ce lundi Mourad Abdelali. Qu’on évalue d’abord les mesures, pour voir comment ça se traduit sur le terrain !"

D’ici une dizaine de jours, probablement, Mourad Abdelali devrait à nouveau perdre ses compétences. "Nous sommes en droit de croire qu’il s’agit d’une cabale politique à l’encontre d’un échevin intègre et bienveillant", indiquait encore ce lundi Filippo Lavore, qui a également regretté l’absence de dialogue de la part du PS et d’Écolo, les deux partenaires de DéFI au sein de la majorité.