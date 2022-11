Tubize : l’échevin Mourad Abdelali récupère ses compétences

Le Conseil d’État a suivi l’avis de l’auditorat et a suspendu la décision du collège communal de Tubize prise à l’encontre de l’échevin Mourad Abdelali (DéFI). La coalition éB et Écolo avait retiré les compétences de l’élu pour ne plus qu’il nuise au bien-être au travail du personnel administratif.