Bataille politique pour la taxe déchet

L’opposition a profité de l’occasion pour demander des modifications au règlement de taxation, lors du conseil communal de ce lundi soir. "Un indépendant qui aurait son siège d’exploitation à son domicile payerait une taxe pour son ménage et une autre de 150 euros pour son activité, il serait doublement taxé", a réagi Benoît Langendries (RC). Son collègue Fabian Dekempeneer (RC) est allé plus loin. "Si quelqu’un tente de joindre les deux bouts en ajoutant une activité complémentaire, comme vendeur d’abonnements de téléphonie par exemple, il devra payer cette taxe de 150 euros alors qu’il ne produit a priori aucun déchet supplémentaire. C’est dingue, vu les difficultés rencontrées par les citoyens pendant cette crise."

Annie Meynen (RC) a encore regretté que le rouleau de sacs blancs offert soit remplacé par des sacs verts. "Ils coûtent moins cher, donc la Ville y gagne. Mais le citoyen y perd financièrement."

Lyseline Louvigny (MR) a encore ajouté qu’à Comines-Warneton, la taxe était passée de 138 euros à 50 euros, car tous les indépendants étaient pris en compte et plus seulement selon leur secteur d’activité. "C’est un principe de solidarité. Certains étaient exemptés, ce n’est plus le cas mais ça permet d’avoir une taxe plus faible pour tous."

Les indépendants au centre du jeu

Face à ces arguments, et surtout au constat qu’il risquait de ne pas avoir assez de voix pour voter son texte, le bourgmestre Michel Januth a demandé une suspension de séance pour modifier sa proposition.

Après quelques minutes de discussions avec les autres échevins, il a proposé d’exonérer certains indépendants. "On veut faire un geste pour ceux qui ont une activité complémentaire. Ceux dont le chiffre d’affaires est inférieur à 30 000 euros par an ne doivent pas payer la taxe."

Michel Januth a expliqué qu’il était impossible d’exonérer ceux qui ne produisent pas de déchet, vu la difficulté de les identifier. Mais sa proposition n’a pas convaincu.

Tous les élus ont voté et le silence s’est fait dans la salle au moment de compter les votes. 13 pour, 11 contre. "Les indépendants de Tubize peuvent remercier Jean-Marc Zocastello et les Engagés", a immédiatement déclaré Benoît Langendries (RC), furieux.

L’élu pointé du doigt, débarqué du groupe RC, a en effet suivi le vote de la majorité. "Je n’ai pas de leçon à recevoir de Benoît Langendries", a répliqué l’Engagé. L’opposition pensait imposer sa vision, vu l’absence de deux élus de la majorité et l’instabilité au sein du Collège communal, c’est raté… pour cette fois. "C’était un débat intéressant, la majorité a fait un geste tout en restant dans les limites du coût vérité", a conclu Michel Januth (éB), soulagé.