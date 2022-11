Cri d’alarme : Tubize est victime des bandes organisées

On sait ce qui se passe dans les rues. Une personne a perdu la vie suite à une agression. Une autre, il y a trois semaines, n’est pas passée loin non plus. Ce sont des coups avec des barres de fer et autre. Est-ce qu’on va laisser la ville encore longtemps dans cet état ? "

« Les Tubiziens n’osent plus sortir le soir »

L’élu souligne également que les statistiques sont pourtant en baisse. "Car quand une personne est victime et qu’elle se défend en donnant un coup, les faits sont qualifiés de bagarre et la victime est considérée comme suspecte dans cette affaire. Il y a de plus en plus de Tubiziens qui n’osent plus sortir le soir. Pourquoi ne pas se faire aider pour gérer cette crise ?"

L’échevin de la Jeunesse Walter Baseggio a rappelé qu’un travail était effectué dans les quartiers, avec notamment la présence d’une camionnette mobile qui permettait de circuler dans les endroits sensibles.

"En plus, la Ville a octroyé une dotation exceptionnelle à la zone de police pour engager cinq policiers supplémentaires, a ajouté Michel Januth, le bourgmestre (éB). Ils sont chargés de contrôler l’ensemble des infractions, de manière complémentaire aux agents constatateurs. Ils se concentrent sur la sécurité dans l’hypercentre. Les caméras de surveillance fonctionnent également et apportent un plus pour les missions. C’est un outil essentiel pour le maintien de l’ordre. D’autant plus que les caméras mobiles achetées pour lutter contre les dépôts sauvages peuvent aussi servir à surveiller certains sites en particulier."

Des actions de sensibilisation sont effectuées aux abords de la gare ferroviaire et de la gare des bus. Une réunion aura lieu dans ce sens début décembre, en présence des autorités judiciaires et du procureur du roi, pour faire le point et dégager des solutions.

"Malheureusement, on dresse le même constat. On doit faire face à des bandes organisées structurées. C’est un travail colossal. Les moyens sont là et la police travaille. Mais il faut du temps pour qu’on puisse agir de manière efficace contre ces bandes organisées."

Selon les informations de Giovanni Capizzi, les cinq policiers engagés… ne font que combler les absences mais n’apportent pas une présence supplémentaire. "J’aimerais voir des actions concrètes. Et si ça ne va pas, faites-vous aider!"