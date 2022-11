Affaire Picalausa : « Non, je n’étais pas au courant », clame Michel Januth, le bourgmestre de Tubize

La séance a commencé par des interventions de l’opposition. Benoît Langendries (RC) a cité Laurent Heyvaert qui affirmait dans nos colonnes que le bourgmestre était au courant des malversations de l’ancien échevin Michel Picalausa. "Vous avez eu l’occasion de vous exprimer et vous aviez affirmé le contraire. En plus de cette crise politique (liée à l’échevin Abdelali) , il y a cette crise de confiance. On est face à une majorité qu’on ne doit apparemment plus appeler" majorité ", car vous êtes minoritaires."

Le bourgmestre a immédiatement répété sa position. "Je n’étais pas au courant des agissements. Chacun est libre de penser ce qu’il veut."

Samuel D’Orazio, chef de file du MR, a tenu des propos proches de ceux de Benoît Langendries. "Aujourd’hui, c’est bien plus grave encore. Les deux camps de votre majorité (éB-Écolo contre DéFI), pour autant qu’elle existe encore, brandissent haut des rapports sur le mal-être du personnel de l’administration. Chacun s’accusant respectivement de la responsabilité de ce mal-être."

Pour les deux groupes d’opposition, la préoccupation est détournée de la priorité, qui est la défense des intérêts des citoyens. "Notre conclusion s’impose, a encore ajouté Samuel D’Orazio (MR). Monsieur le bourgmestre, nous vous invitons à céder le relais."

Ce que Michel Januth (éB) a refusé. "Les citoyens méritent qu’on travaille pour eux. Pour ce faire, il y a des décisions à prendre au sein du conseil communal. Et je souhaite que les procédures soient respectées. Si vous déposez les documents nécessaires pour modifier la majorité, on se pliera aux procédures démocratiques. C’est le bien-être de notre administration qui a poussé à retirer les compétences de l’échevin Abdelali (DéFI). Nous avons voulu aller plus loin que les suggestions de Cohézio, en marquant le coup politiquement et en prenant nos responsabilités."

De son côté, l’échevin sans compétence a rappelé que sur le rapport des risques psychosociaux, il n’avait pas été auditionné. "S’il y a une personne bernée dans l’histoire (référence aux déclarations du député Laurent Heyvaert), ce n’était pas le bourgmestre, mais moi pendant toutes ces années, a affirmé Mourad Abdelali. Car les informations données dans la presse n’étaient pas celles qui avaient été déclarées par le bourgmestre. Les problèmes des citoyens ne sont pas des querelles intestines, mais de joindre les deux bouts. Tout ce qu’on trouve à faire, c’est de retirer les attributions d’un échevin."