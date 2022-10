DéFI introduira un recours au Conseil d’État

"À la suite de la décision collège de démettre l’échevin Mourad Abdelali de ses attributions scabinales, DéFI Tubize confirme qu’un recours en urgence sera introduit auprès du Conseil d’État dès que la décision motivée du collège lui sera notifiée, ce qui n’est actuellement toujours pas le cas."

Lorsque l’arrêt du Conseil d’État sera rendu, DéFI promet de faire toute la lumière sur cette affaire.

Dans l’opposition, on avoue à demi-mot l’initiative de Mourad Abdelali de mettre en place une majorité alternative. "On a eu des contacts, comme c’est le cas avec tous les partis, affirme Benoît Langendries (RC). Une tentative d’accord ? Il n’y a pas eu de vraies négociations, donc non. Personne n’a dit qu’il ne pouvait pas y en avoir. Mais pour ça, il faudrait une volonté de tous."

Ce qui semble difficile vu les deux élus RC devenus indépendants et l’absence d’Hicham El Krout (MR) depuis des mois. Samuel D’Orazio, chef de file MR, confirme l’existence de discussions avec l’échevin Abdelali: "Je lui ai répondu que vu l’état des partis, la meilleure solution serait d’organiser de nouvelles élections. Mais ce n’est pas possible légalement".

Si on ajoute à cela les tensions entre Frédéric Jadin (PS), président du CPAS, et les autres membres de son parti, on peut affirmer que la situation politique à Tubize est assez chaotique.

"Je n’aimerais pas être à la place du bourgmestre, ajoute Samuel D’Orazio. Cette majorité a fait aveu de dysfonctionnement. Peut-être recevra-t-elle le soutien de l’un ou l’autre pour tenir le coup jusqu’à la fin du mandat, je n’en sais rien. Je souhaite en tout cas de la stabilité." D’autant plus que le contexte est particulier, avec la crise énergétique. "Quand on voit les projets qui sortent de terre et la façon dont Tubize se développe grâce au secteur privé, il faut que le public suive. La population va s’accroître avec les nouveaux logements. Ce qui doit s’accompagner de services supplémentaires, comme de nouvelles crèche et école."

Benoît Langendries (RC) est même inquiet: "Ce qui se passe actuellement est d’une tristesse absolue. Il y a des bagarres incessantes au sein du collège. C’est un peu facile de mettre la faute sur Mourad Abdelali. On souligne le climat pesant dans les écoles, mais on ne fait rien concernant le personnel administratif qui est mal encadré par le directeur général Étienne Laurent. Là aussi il y a un rapport de Cohezio, mais aucune action n’a été mise en place". Pour le chef de file de l’opposition, la majorité est paralysée: "Ils se rejettent la faute, mais qu’ont-ils fait pendant quatre ans pour l’environnement, la mobilité ou l’emploi ?" Pour Benoît Langendries encore, la population ne reçoit pas le soutien dont elle a besoin à cause des querelles internes: "Écolo n’a porté aucun projet d’envergure depuis le début de la législature. Au final, ils sont en train de passer à côté de leur objectif: travailler pour la population".

RC et le MR sont unanimes, ce n’est pas leur priorité d’intégrer la majorité. Que ce soit avec le PS et Écolo ou ensemble avec DéFI.