Sophie Keymolen, en mission au MR de Tubize

"La situation politique à Tubize est particulièrement difficile. Cette situation est regrettable en premier lieu pour les Tubiziens mais aussi parce que Tubize est une ville importante en Brabant wallon et en Wallonie", explique Jean-Paul Walh.

La députée provinciale de Rebecq, Sophie Keymolen, tentera donc d’apaiser la situation. "On m’a confié une mission non pas de médiatrice mais plutôt de consultante. Je dois aider la locale à avancer dans la perspective des élections de 2024. Coordonner et veiller à ce que les choses se passent au mieux dans l’intérêt du MR."

C’est l’étiquette d’une locale désordonnée qu’elle souhaite décoller. "Je veux être un point de contact vis-à-vis des gens qui souhaiteraient s’investir et qui seraient refroidis par l’ambiance actuelle."

Il faudra pour cela commencer par mettre les ego de côté. "L’important, ce sera de travailler ensemble et dans la même direction. Avoir une vision commune. Je ne suis ni pour l’un, ni pour l’autre, mais en mission pour le MR avoir de mettre en place une stratégie pour 2024."

Elle est donc focalisée sur le moyen terme… alors que le bourgmestre affirmait vendredi que Mourad Abdelali, échevin DéFI, avait pris contact avec l’opposition afin de former une nouvelle majorité. "Moi, je n’ai pas eu de contact et je pense que ce serait très difficile d’avoir une coalition alternative, vu les distensions au sein de l’opposition. Pas seulement chez nous, mais au RC également", poursuit-elle.

Pour mener à bien cette mission, Sophie Keymolen devra dégager un peu de temps. Alors que son mandat de députée provincial est déjà très prenant. "J’ai confiance dans les mandataires et les gens qui veulent s’investir. Je compte sur leur bonne volonté. Je ne compte pas tout faire, toute seule", conclut-elle.