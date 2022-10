Tubize : l’échevin Mourad Abdelali (DéFI) privé de ses compétences après avoir essayé de renverser la majorité

Mourad Abdelali "met gravement en péril le bien-être de membres du personnel et de nos enseignants", a assuré de son côté la majorité dans un communiqué.

Pour éviter que la situation s’envenime avec le personnel, le collège a donc pris une mesure d’ordre, après un échange avec le principal intéressé. "Par le passé, on lui a demandé de changer de comportement, afin d’apaiser la situation. Il s’est opposé à l’adoption de mesures de prévention, en a demandé le report à plusieurs reprises et a démontré, par la même occasion, une incapacité à se remettre en question."

D’après ÉB et Écolo, Mourad Abdelali a tenté de passer des pactes avec des membres de l’opposition, afin de faire tomber la majorité.

Ce qui explique la mesure prise. Concrètement, l’élu du groupe DéFI reste échevin, conserve son droit de vote au collège et son revenu… mais c’est tout. Il n’est plus chargé d’aucune mission, n’a plus d’employé mis à sa disposition et n’a plus de bureau à l’hôtel de ville. Rocambolesque.

Michel Januth: « Une nouvelle coalition n’est pas à l’ordre du jour… »

Une décision prise par les élus d’ÉB (PS) et Écolo, à la majorité, mais pas à l’unanimité. Les compétences ont par ailleurs été redistribuées entre les échevins Sabine Desmet (enseignement et participation citoyenne), Laurence Dumonceau (emploi), Pierre Anthoine (économie), Walter Baseggio (commerce) et le bourgmestre Michel Januth (informatique et nouvelles technologies).

La situation est-elle tenable ? Non. Dans les rangs de DéFI, on souhaite prendre le temps de la réflexion mais le fait que l’échevin DéFi quitte la majorité semble inéluctable. Et ce n’est pas vraiment une surprise, vu les relations tendues ces dernières semaines, voire derniers mois.

"Une nouvelle coalition n’est pas à l’ordre du jour, en tout cas dans notre chef, indique Michel Januth, bourgmestre (ÉB). Par contre, Mourad Abdelali a bien contacté d’autres listes pour renverser la majorité. C’est ce qui a provoqué notre colère."

L’instabilité politique tombe vraiment mal, vu le contexte économique. "J’estime qu’on perd beaucoup d’énergie pour un conflit interne, alors que le citoyen attend qu’on prenne des décisions, poursuit le bourgmestre. Nous sommes en pleine élaboration des budgets, nous réfléchissons sur les projets à mener pour les deux dernières années. Pourquoi donc Monsieur Abdelali agit-il de la sorte ? Où est son intérêt ? Notre intérêt, c’est le citoyen tubizien."

Un risque de paralysie politique est tout de même bien présent. "La majorité continue à travailler, ajoute cependant Michel Januth. Nous sommes encore six personnes au collège à faire avancer les dossiers…"