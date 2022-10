Tubize : 30 mois de prison avec sursis pour avoir été violent avec ses enfants

La police a interrogé le suspect, qui a tout nié. Il a juré qu’il n’avait jamais levé la main sur ses enfants, et que l’adolescente avec laquelle il était quelquefois en conflit avait fait une chute. Mais en mai 2022, la demoiselle était à nouveau marquée par des traces: elle avait reçu des coups de poing au visage, sur les bras et dans les côtes.

Une nouvelle fois saisie, la police a effectué une perquisition au domicile de la famille et a entendu tous les enfants. L’adolescente s’est dite à bout: son père s’en prenait à elle parce que le ménage n’était pas fait, elle devait s’occuper de tout et a expliqué qu’elle vivait dans une peur constante. Elle a précisé que dans la famille, le chien avait plus de droits qu’elle…

Deux autres enfants ont confirmé le climat de violence, les coups de ceinture qu’ils recevaient parfois, et l’attitude violente du père de famille à leur égard. Parfois, l’homme menaçait carrément de lâcher son american staff sur eux.

Entendu par une juge d’instruction, le Tubizien a convenu qu’il avait un caractère faisant qu’il crie sans doute beaucoup mais à le suivre, son adolescente de fille se "fait des films". Il a assuré une nouvelle fois ne pas être un père violent. Tout au plus, parfois, lorsque les enfants doivent être punis, il les oblige à se mettre à genoux…

L’homme n’a pas vraiment convaincu puisqu’il a été laissé en liberté moyennant le respect de plusieurs conditions, dont celle de ne plus prendre contact avec ses enfants. Ce qu’il n’a pas fait. Il a donc été interpellé à nouveau, puis cette fois placé en détention préventive.

Devant le tribunal correctionnel il y a deux semaines, il minimisait encore fortement son comportement. Une fois, d’accord, il a empoigné sa fille et l’a poussée dans le canapé. Elle est ensuite montée à l’étage en courant et dans la précipitation, malheureusement, elle est tombée dans l’escalier… Comme il était en colère et s’occupait des autres enfants, il ne s’est pas enquis de son état.

« Ses explications ne collent pas du tout avec les déclarations des enfants »

C’est à peu près tout ce qu’il reconnaissait sur le banc des prévenus, ce qui désolait la représentante du ministère public. "Il ne se passe rien, tout le monde ment et s’acharne alors que monsieur est un papa modèle, avait ironisé la substitute. Mais ses explications ne collent pas du tout avec les déclarations des enfants. Il n’y a aucune remise en question !"

L’avocate de la défense, elle, avait relayé les dénégations de son client en précisant "plaider sur des œufs".

Le jugement rendu mardi suit plutôt les réquisitions: le Tubizien écope de trente mois, avec sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède un an de prison ferme.