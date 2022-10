"Je suis déçu de constater que des phrases apparaissent dans le compte-rendu alors qu’elles n’ont pas été prononcées, a d’abord dégainé Frédéric Jadin, le président du CPAS (éB). Je suis offusqué et je trouve ça lamentable. Je ne comprends pas comment c’est possible."

Jean-Pierre Fumière, également élu de la majorité, a expliqué qu’il avait interpellé le directeur général par mail, pour demander des modifications. "J’ai insisté pour supprimer un passage qui n’a jamais été évoqué en huis clos, afin de le reprendre de manière correcte."

Filippo Lavore (DéFI) a même scrupuleusement réécouté tout l’enregistrement audio de la séance, avant de l’envoyer à l’administration, qui n’avait plus qu’à le corriger. "Je voudrais souligner mon impression de manque de transparence, a déclaré Mourad Abdelali, l’échevin DéFI. Il aurait été intellectuellement honnête de retranscrire ce PV tel qu’il a été soumis. Sinon, à quoi bon travailler pendant des heures, voire des jours. Le respect vis-à-vis des conseillers a été bafoué."

Benoît Langendries (RC) en a remis une couche. "Est-ce qu’on a vraiment de la considération pour les conseillers communaux ? Au mois de juin, je n’ai pas pu assister à la séance pour cause de maladie. J’ai demandé les documents, mais on ne m’a pas annexé les documents importants pour la compréhension du dossier. C’est la responsabilité de cette administration et de son plus haut responsable. Cela devient gravissime de travailler dans de telles conditions, c’est irrespectueux."

Le bourgmestre Michel Januth a reconnu que le problème était même présent au niveau du Collège communal. Les annexes ne sont pas systématiquement accessibles facilement, ce qui ralentit la réalisation des projets et la prise de décision. "On a discuté de ce PV au Collège et on a décidé de le reporter à la prochaine séance. Concernant les annexes, une procédure va être mise en place au niveau du personnel, pour améliorer cet aspect."