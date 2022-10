Impôts communaux inchangés à Tubize : « Cette fois, je vous soutiens »

"J’essaie d’habitude de réfuter ces deux mesures, car j’ai l’impression qu’on en demande trop aux citoyens, a déclaré Jean-Armand Wautier (indépendant). J’ai toujours affirmé ces dernières années que ces taxes étaient trop élevées. Mais je vais changer d’avis cette année et je vais vous soutenir, vu le contexte économique. Je ne sais pas où on sera fin 2023 et même fin 2024. Peut-être que ces taxes sont trop élevées et pas assez à la fois. J’ai décidé de vous soutenir et de voter favorablement ces taxes."

Le bourgmestre Michel Januth (éB) a tenu à délivrer quelques explications. "En sortie de crise Covid et après les inondations, subir cette crise économique est évidemment compliqué. La Ville a fait des efforts pour soutenir les commerçants et associations après les confinements. On prend le risque aujourd’hui de maintenir les taxes. Nous avons eu plusieurs réunions avec le Centre régional d’aide aux Communes (Crac), on essaie de trouver la bonne solution. Mais que ce soit la Ville, le CPAS, la police, la zone de secours, nos associations communales et nos régies, tout le monde est concerné par l’effort à réaliser. Notre budget est sous tutelle régionale, c’est d’autant plus complexe."

Benoît Langendries n’était toutefois pas de cet avis et a voté contre les deux points. "On garde notre ligne de conduite, a réagi le chef de file du groupe Renouveau Communal. Ce n’est pas aux Communes à alourdir le portefeuille des citoyens. Il ne faut pas être démagogue: le précompte immobilier et l’IPP sont deux des trois plus grosses sources de revenu pour la Commune. Ils sont intégrés dans un budget qui doit être à l’équilibre. Étant dans l’opposition, nous n’avons pas notre mot à dire sur la conception de ce budget, donc nous estimons que nous n’avons pas à voter ces taxes en l’état. Si on avait été à la manœuvre, on aurait fait d’autres choix budgétaires…"

Le bourgmestre a enfin concédé que les négociations avec le Crac étaient encore en cours, ce qui empêchait de présenter la deuxième modification budgétaire 2022.